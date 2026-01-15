डीएम के आदेश: प्री प्राइमरी से कक्षा 8 तक के सभी विद्यालय बंद, जानें कब खुलेगा विद्यालय?

मौसम विभाग के अनुसार 16 जनवरी और 17 जनवरी को आसमान में बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम और अधिकतम तापमान में भी कमी दर्ज की जा रही है। 16 जनवरी का न्यूनतम तापमान 8.5 डिग्री और अधिकतम तापमान 23.7 डिग्री रहने का अनुमान है। आसमान में दोपहर को बादल छाए रहेंगे। शनिवार 17 जनवरी का अधिकतम तापमान 24.9 डिग्री और न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री रहने का अनुमान है। दिन में धूप छाए रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए जिला प्रशासन ने 16 और 17 जनवरी को विद्यालय बंद करने का आदेश दिया है। 18 जनवरी रविवार है। ऐसे में 19 जनवरी को विद्यालय खुलेगा।

