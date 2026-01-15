15 जनवरी 2026,

रामपुर

डीएम के आदेश: प्री प्राइमरी से कक्षा 8 तक के सभी विद्यालय बंद, जानें कब खुलेगा विद्यालय?

मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए रामपुर जिला प्रशासन ने विद्यालय को बंद करने का आदेश दिया है। यह आदेश आंगनवाड़ी से लेकर मान्यता प्राप्त सभी बोर्डों के मान्यता प्राप्त विद्यालयों पर लागू होगा। ‌

रामपुर

image

Narendra Awasthi

Jan 15, 2026

खराब मौसम के कारण स्कूल बंद

फोटो सोर्स- पत्रिका

Pre-primary to class 8 closed रामपुर में कक्षा प्री-प्राइमरी से 8 तक के सभी विद्यालयों को बंद कर दिया गया है। अब विद्यालय 19 जनवरी को खुलेगा। इस संबंध में जिलाधिकारी के निर्देश पर बेसिक शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी किया है। यह आदेश जिले के सभी विद्यालयों के लिए लागू होगा। मौसम विभाग ने भी मौसम को लेकर अपडेट किया है। जिसके अनुसार अगले दो दिनों तक न्यूनतम तापमान में काफी कमी आएगी। कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है।
डमयरलल

डीएम के आदेश पर स्कूल बंद

उत्तर प्रदेश के रामपुर के जिलाधिकारी ने बिगड़ते मौसम को देखते हुए विद्यालयों को बंद करने का आदेश दिया है। स्कूली बच्चों की सेहत को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। अपने आदेश में उन्होंने लिखा है कि बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए प्री-प्राइमरी से कक्षा 8 तक के संचालित सभी विद्यालयों को 16 और 17 जनवरी को बंद करने का आदेश दिया जाता है। यह आदेश आंगनबाड़ी, परिषदीय विद्यालय, केजीबीवी, माध्यमिक सहायता प्राप्त एवं समस्त बोर्डों से मान्यता प्राप्त विद्यालयों में लागू होगा।

क्या कहता है मौसम विभाग?

मौसम विभाग के अनुसार 16 जनवरी और 17 जनवरी को आसमान में बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम और अधिकतम तापमान में भी कमी दर्ज की जा रही है। 16 जनवरी का न्यूनतम तापमान 8.5 डिग्री और अधिकतम तापमान 23.7 डिग्री रहने का अनुमान है। आसमान में दोपहर को बादल छाए रहेंगे। शनिवार 17 जनवरी का अधिकतम तापमान 24.9 डिग्री और न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री रहने का अनुमान है। दिन में धूप छाए रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए जिला प्रशासन ने 16 और 17 जनवरी को विद्यालय बंद करने का आदेश दिया है। 18 जनवरी रविवार है। ऐसे में 19 जनवरी को विद्यालय खुलेगा।

Hindi News / Uttar Pradesh / Rampur / डीएम के आदेश: प्री प्राइमरी से कक्षा 8 तक के सभी विद्यालय बंद, जानें कब खुलेगा विद्यालय?

