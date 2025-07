शादी की पहली रात दूल्हे की एक हरकत से दोनों परिवार हुए शर्मशार, बैठाई गई पंचायत, दोनों हाथ जोड़ मांगी माफी

Groom gave bride pregnancy kit on first night of marriage रामपुर में दूल्हे की एक हरकत से शादी की पहली ही रात को हड़कंप मच गया। जब दुल्हन ने अपनी भाभी को फोन करके घटना की जानकारी दी। इसके बाद मायका पक्ष बेटी के ससुराल पहुंच गया। अचानक रात में शोर-शराबा की आवाज आने लगी। बेटी की ससुराल वाले भी बाहर निकल आए और उन्होंने घटनाक्रम को समझने का प्रयास किया। जो कुछ भी सामने आया। उससे दोनों पक्ष शर्मशार हो गए। लड़के ने अपनी करनी के लिए हाथ जोड़कर माफी मांगी। बोला भविष्य में ऐसा नहीं होगा।