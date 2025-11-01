इकरा हसन की आज़म खान से मुलाकात! बताया परिवार का वरिष्ठ सदस्य, बिहार विधानसभा चुनाव पर दिया बड़ा बयान

इकरा हसन की आज़म खान से मुलाकात! Image Source - 'FB' @AbdullahAzamKhan
Iqra hasan meets azam khan: समाजवादी पार्टी की कैराना से सांसद इकरा हसन शुक्रवार देर शाम रामपुर पहुंचीं, जहां उन्होंने पूर्व कैबिनेट मंत्री और सपा के कद्दावर नेता आज़म खान से मुलाकात की। यह मुलाकात करीब शाम होते-होते हुई और राजनीतिक हलकों में तेजी से चर्चा का विषय बन गई। इकरा हसन ने कहा कि आज़म खान उनके परिवार के बड़े सदस्य हैं और उनसे पुराने पारिवारिक रिश्ते जुड़े हैं। इस दौरान उनके साथ कैराना के विधायक नाहिद हसन भी मौजूद रहे।
मुलाकात के दौरान इकरा हसन ने बिहार विधानसभा चुनाव पर खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि आने वाला बिहार चुनाव देश की दिशा बदल सकता है और राजनीतिक परिदृश्य को एक नई रेखा देगा। उन्होंने विश्वास जताया कि INDIA गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिलने जा रहा है, क्योंकि बिहार की जनता गठबंधन के मुद्दों और सोच के साथ खड़ी है।
सांसद इकरा हसन ने कहा कि देश की जनता अब पूरी तरह जागरूक है और सही फैसले लेने में सक्षम है। उनका कहना था कि बिहार में INDIA गठबंधन मजबूत स्थिति में खड़ा है और जनता का समर्थन दिन-ब-दिन बढ़ रहा है। उन्होंने दावा किया कि बिहार के लोग विकास, रोजगार और स्थिर प्रशासन के मुद्दों पर गठबंधन के साथ हैं।
इकरा हसन ने बताया कि पार्टी नेतृत्व ने उन्हें बिहार चुनाव प्रचार अभियान का हिस्सा बनाया है। उन्होंने बताया कि वे आने वाले दिनों में बिहार जाकर गठबंधन के उम्मीदवारों के लिए व्यापक प्रचार करेंगी। उनका कहना है कि वे युवाओं, महिलाओं और विकास से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देकर जनता से संवाद करेंगी।
सांसद ने कहा कि समाजवादी पार्टी और INDIA गठबंधन बिहार में रोजगार, स्थानीय विकास और वास्तविक तरक्की को केंद्र में रखकर चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि अगर गठबंधन को जीत मिलती है, तो बिहार में नई दिशा और तेजी से विकास की शुरुआत होगी। उन्होंने कहा कि बिहार के युवाओं को रोजगार और शिक्षा के बेहतर अवसर मिलेंगे, जो वर्तमान समय की सबसे बड़ी जरूरत है।
बड़ी खबरेंView All
रामपुर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग