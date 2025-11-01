इकरा हसन की आज़म खान से मुलाकात! बताया परिवार का वरिष्ठ सदस्य, बिहार विधानसभा चुनाव पर दिया बड़ा बयान

Iqra hasan meets azam khan: समाजवादी पार्टी की कैराना से सांसद इकरा हसन शुक्रवार देर शाम रामपुर पहुंचीं, जहां उन्होंने पूर्व कैबिनेट मंत्री और सपा के कद्दावर नेता आज़म खान से मुलाकात की। यह मुलाकात करीब शाम होते-होते हुई और राजनीतिक हलकों में तेजी से चर्चा का विषय बन गई। इकरा हसन ने कहा कि आज़म खान उनके परिवार के बड़े सदस्य हैं और उनसे पुराने पारिवारिक रिश्ते जुड़े हैं। इस दौरान उनके साथ कैराना के विधायक नाहिद हसन भी मौजूद रहे।