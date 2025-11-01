Patrika LogoSwitch to English

रामपुर

इकरा हसन की आज़म खान से मुलाकात! बताया परिवार का वरिष्ठ सदस्य, बिहार विधानसभा चुनाव पर दिया बड़ा बयान

Rampur News: समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने रामपुर में पूर्व मंत्री आज़म खान से मुलाकात की और कहा कि आने वाला बिहार चुनाव देश की दिशा तय करेगा। उन्होंने दावा किया कि बिहार में INDIA गठबंधन मजबूत स्थिति में है और उन्हें स्पष्ट बहुमत मिलेगा।

रामपुर

Nov 01, 2025

इकरा हसन की आज़म खान से मुलाकात! Image Source - 'FB' @AbdullahAzamKhan

Iqra hasan meets azam khan: समाजवादी पार्टी की कैराना से सांसद इकरा हसन शुक्रवार देर शाम रामपुर पहुंचीं, जहां उन्होंने पूर्व कैबिनेट मंत्री और सपा के कद्दावर नेता आज़म खान से मुलाकात की। यह मुलाकात करीब शाम होते-होते हुई और राजनीतिक हलकों में तेजी से चर्चा का विषय बन गई। इकरा हसन ने कहा कि आज़म खान उनके परिवार के बड़े सदस्य हैं और उनसे पुराने पारिवारिक रिश्ते जुड़े हैं। इस दौरान उनके साथ कैराना के विधायक नाहिद हसन भी मौजूद रहे।

इकरा हसन ने बिहार विधानसभा चुनाव पर दिया बड़ा बयान

मुलाकात के दौरान इकरा हसन ने बिहार विधानसभा चुनाव पर खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि आने वाला बिहार चुनाव देश की दिशा बदल सकता है और राजनीतिक परिदृश्य को एक नई रेखा देगा। उन्होंने विश्वास जताया कि INDIA गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिलने जा रहा है, क्योंकि बिहार की जनता गठबंधन के मुद्दों और सोच के साथ खड़ी है।

INDIA गठबंधन के पक्ष में बढ़ता जनसमर्थन

सांसद इकरा हसन ने कहा कि देश की जनता अब पूरी तरह जागरूक है और सही फैसले लेने में सक्षम है। उनका कहना था कि बिहार में INDIA गठबंधन मजबूत स्थिति में खड़ा है और जनता का समर्थन दिन-ब-दिन बढ़ रहा है। उन्होंने दावा किया कि बिहार के लोग विकास, रोजगार और स्थिर प्रशासन के मुद्दों पर गठबंधन के साथ हैं।

प्रचार अभियान में सौंपी गई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी

इकरा हसन ने बताया कि पार्टी नेतृत्व ने उन्हें बिहार चुनाव प्रचार अभियान का हिस्सा बनाया है। उन्होंने बताया कि वे आने वाले दिनों में बिहार जाकर गठबंधन के उम्मीदवारों के लिए व्यापक प्रचार करेंगी। उनका कहना है कि वे युवाओं, महिलाओं और विकास से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देकर जनता से संवाद करेंगी।

रोजगार और विकास को बताया सपा का प्रमुख चुनाव एजेंडा

सांसद ने कहा कि समाजवादी पार्टी और INDIA गठबंधन बिहार में रोजगार, स्थानीय विकास और वास्तविक तरक्की को केंद्र में रखकर चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि अगर गठबंधन को जीत मिलती है, तो बिहार में नई दिशा और तेजी से विकास की शुरुआत होगी। उन्होंने कहा कि बिहार के युवाओं को रोजगार और शिक्षा के बेहतर अवसर मिलेंगे, जो वर्तमान समय की सबसे बड़ी जरूरत है।

01 Nov 2025 08:33 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Rampur / इकरा हसन की आज़म खान से मुलाकात! बताया परिवार का वरिष्ठ सदस्य, बिहार विधानसभा चुनाव पर दिया बड़ा बयान

