रामपुर

राजा बनकर ‘यासीन’ ने बिछाया जाल, शादी के नाम पर लड़की से रेप, देह व्यापार में उतारने की कोशिश

love Jihad Case : रामपुर में यासीन ने राजा बनकर एक महिला को धोखा दिया। यासीन महिला को बहला-फुसलाकर घर से भगा ले गया। इसके बाद उसके दो बच्चे हुए। लेकिन, उसने महिला से शादी नहीं की।

2 min read
Google source verification

रामपुर

image

Avaneesh Kumar Mishra

Nov 18, 2025

AI Generated Symbolic Image

रामपुर : उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में मझोला थाना क्षेत्र की एक युवती के साथ प्रेम के नाम पर धोखा किया। आरोपी ने खुद को 'राजा' बताकर युवती को प्रेमजाल में फंसाया, भगाकर ले गया, शादी का झांसा देकर कई साल तक दुष्कर्म किया और इस दौरान उसके दो बच्चे भी हो गए। एक पांच साल का बेटा और आठ महीने की बेटी है।

जब युवती ने बार-बार शादी के लिए दबाव डाला तो आरोपी उसे और बच्चों को हिमाचल प्रदेश के बद्दी (चक्का रोड, ओमेक्स के पास) ले गया। वहां पता चला कि 'राजा' दरअसल, रामपुर के शाहबाद थाना क्षेत्र के गांव गदमरपट्टी टीका सिंह का निवासी यासीन उर्फ आमिर खान है। पूछताछ करने पर आरोपी ने महिला से खुलेआम कहा, 'हमारा यही काम है; हिंदू लड़कियों को झूठ बोलकर फंसाते हैं, शोषण करते हैं और फिर देह व्यापार में धकेल देते हैं।'

कमरे में बंद कर पीटा

विरोध करने पर यासीन और उसके परिवार ने युवती को कमरे में बंद कर बुरी तरह पीटा। 13 अगस्त 2025 को हुई मारपीट में उसका कंधा फ्रैक्चर हो गया। जबरन धर्म परिवर्तन के लिए भी लगातार दबाव बनाया गया। किसी तरह जान बचाकर वह मुरादाबाद पहुंची और इलाज कराया। भागने के बाद भी यासीन अलग-अलग नंबरों से उसे और बच्चों को जान से मारने की धमकियां देता रहा।

SSP को शिकायत, चार लोगों पर मुकदमा

परेशान होकर पीड़िता ने रामपुर SSP को शिकायती पत्र दिया। SSP के आदेश पर मझोला पुलिस ने सोमवार को निम्न लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। पुलिस ने मामले में यासीन उर्फ आमिर खान को मुख्य आरोपी बनाया। इसके साथ ही पिता बाबूशाह, मां सितारा और बहन हिना के नाम केस दर्ज किया।

सीओ सिविल लाइंस कुलदीप कुमार गुप्ता ने बताया, 'मामला गंभीर है। सभी तथ्यों की गहन जांच की जा रही है और जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।'

