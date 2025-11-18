राजा बनकर ‘यासीन’ ने बिछाया जाल, शादी के नाम पर लड़की से रेप, देह व्यापार में उतारने की कोशिश

जब युवती ने बार-बार शादी के लिए दबाव डाला तो आरोपी उसे और बच्चों को हिमाचल प्रदेश के बद्दी (चक्का रोड, ओमेक्स के पास) ले गया। वहां पता चला कि 'राजा' दरअसल, रामपुर के शाहबाद थाना क्षेत्र के गांव गदमरपट्टी टीका सिंह का निवासी यासीन उर्फ आमिर खान है। पूछताछ करने पर आरोपी ने महिला से खुलेआम कहा, 'हमारा यही काम है; हिंदू लड़कियों को झूठ बोलकर फंसाते हैं, शोषण करते हैं और फिर देह व्यापार में धकेल देते हैं।'