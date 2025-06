Rampur News: रामपुर में किसानों को सिखाए गए खेती के नए गुर, जैविक और गन्ना खेती पर दी गई विशेष जानकारी

Rampur News: यूपी के रामपुर में आत्मा योजना के तहत किसानों को प्राकृतिक, जैविक और गन्ना खेती की जानकारी दी गई।

रामपुर•Jun 18, 2025 / 02:37 pm• Mohd Danish

Rampur News: रामपुर में किसानों को सिखाए गए खेती के नए गुर | Image Source – Social Media

New tricks of farming taught to farmers in Rampur: विकास खंड सभागार में मिशन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की आत्मा योजना के तहत ब्लॉक स्तरीय कृषक सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता एडीओ कृषि भानू प्रताप सिंह ने की। इस दौरान किसानों को प्राकृतिक, जैविक और गन्ना खेती से जुड़ी आधुनिक तकनीकों और फायदों की जानकारी दी गई।

मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार पर जोर बैठक में किसानों को बताया गया कि जैविक और प्राकृतिक खेती अपनाने से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति में सुधार होता है। साथ ही, गन्ने की खेती में रोग-कीट नियंत्रण और पेड़ी प्रबंधन की विस्तृत जानकारी दी गई, जिससे फसल स्वस्थ रहे और उत्पादन में वृद्धि हो सके। तकनीकी सहायता से बढ़ेगी उत्पादकता कृषि एवं गन्ना विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी किसानों को दी गई। आत्मा योजना के अंतर्गत किसानों को तकनीकी सहायता, प्रशिक्षण और बाजार तक पहुंच की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, जिससे उनकी फसल की उत्पादकता और गुणवत्ता दोनों में सुधार हो सकता है। यह भी पढ़ें अमरोहा पुलिस में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, एसपी ने 21 दरोगा समेत 35 पुलिसकर्मियों का किया तबादला आय बढ़ाने में होगा लाभ किसानों को विभागीय योजनाओं से जोड़कर उनकी आमदनी बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस बैठक में संजीव यादव, अर्थराम और श्रीराम सहित कई किसान मौजूद रहे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य किसानों को जागरूक कर आधुनिक खेती की दिशा में अग्रसर करना और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना था। किसानों को विभागीय योजनाओं से जोड़कर उनकी आमदनी बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस बैठक में संजीव यादव, अर्थराम और श्रीराम सहित कई किसान मौजूद रहे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य किसानों को जागरूक कर आधुनिक खेती की दिशा में अग्रसर करना और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना था।

Hindi News / Rampur / Rampur News: रामपुर में किसानों को सिखाए गए खेती के नए गुर, जैविक और गन्ना खेती पर दी गई विशेष जानकारी