रामपुर में सरकारी जमीन पर कार्रवाई! 5 एकड़ अवैध कब्जा मुक्त, पर्यावरण संरक्षण की नई पहल शुरू

कब्जा मुक्त कराई गई भूमि पर तुरंत पौधरोपण किया गया। यह कदम भूमि को पर्यावरणीय रूप से उपयोगी बनाने और हरित क्षेत्र के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से उठाया गया। अधिकारियों का मानना है कि इस पहल से न केवल सरकारी संपत्ति सुरक्षित रहेगी बल्कि क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा।