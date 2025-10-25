रामपुर में सरकारी जमीन पर कार्रवाई! 5 एकड़ अवैध कब्जा मुक्त, पर्यावरण संरक्षण की नई पहल शुरू

रामपुर में सरकारी जमीन पर कार्रवाई! Image Source - 'FB' @DMBijnor
Ramapur News Hindi: रामपुर के टांडा क्षेत्र स्थित ग्राम में लगभग 5 एकड़ सरकारी जमीन को अवैध कब्जाधारियों से मुक्त कराने के लिए जिलाधिकारी जोगिन्दर सिंह और पुलिस अधीक्षक विद्या सागर मिश्र ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई की। इस मौके पर दोनों अधिकारियों ने स्थल का निरीक्षण भी किया और कार्रवाई की समीक्षा की।
तहसील प्रशासन ने राजस्व टीम और पुलिस बल की मदद से इस भूमि को अवैध कब्जाधारियों से खाली कराया। इसके बाद जमीन को राजस्व अभिलेखों के अनुसार शासन के वास्तविक और भौतिक कब्जे में ले लिया गया। यह कार्रवाई सरकारी संपत्ति की सुरक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई।
कब्जा मुक्त कराई गई भूमि पर तुरंत पौधरोपण किया गया। यह कदम भूमि को पर्यावरणीय रूप से उपयोगी बनाने और हरित क्षेत्र के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से उठाया गया। अधिकारियों का मानना है कि इस पहल से न केवल सरकारी संपत्ति सुरक्षित रहेगी बल्कि क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा।
जिलाधिकारी जोगिन्दर सिंह ने स्पष्ट किया कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि ऐसी सभी भूमियों को चिन्हित कर अभियान चलाकर कब्जा मुक्त कराया जायेगा।
जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि कब्जा मुक्त कराई गई भूमि पर स्थायी वृक्षारोपण किया जाए और इसके संरक्षण की सुनिश्चित व्यवस्था की जाए। यह कदम सरकारी संपत्ति की सुरक्षा के साथ-साथ क्षेत्र में हरित और स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण है।
