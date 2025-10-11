सांसद नदवी ने आजम खान पर बोला हमला, बोले- जया प्रदा वाले ख्वाब देख रहे हैं लोग; ओछी हरकतों और धमकियों से डरने से किया इंकार

MP nadvi criticism azam khan in Rampur: रामपुर की राजनीति में गर्माहट बढ़ाने वाले बयानों के बीच समाजवादी पार्टी के रामपुर सांसद मौलाना मोहिबुल्ला नदवी ने पूर्व मंत्री आजम खान पर चुभते शब्दों में हमला बोला। उन्होंने कहा कि “जैसा यहां एक्ट्रेस व पूर्व सांसद जया प्रदा को प्रताड़ित किया गया था, वैसा ही कुछ लोग मुझ पर आज़माने का ख्वाब देख रहे हैं। लेकिन याद रखिए, मैं रामपुर की जनता के समर्थन से यहां खड़ा हूं और किसी की ओछी तरीकों से डरूंगा नहीं।”