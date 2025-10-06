मेले की भीड़ में गुम हुई नवविवाहिता! पति बोला- चाट खाते-खाते फोन पकड़ा और वो चली गई… सात दिन पहले ही हुए थे फेरे

Newly married woman missing from dussehra in Rampur: रामपुर जिले के शाहबाद कस्बे में उस समय अफरा-तफरी मच गई जब एक नवविवाहिता दशहरा मेले के दौरान रहस्यमय ढंग से गायब हो गई। बताया जा रहा है कि शादी को महज सात दिन हुए थे। पति ने बताया कि उनकी बारात आजमगढ़ जिले के एक कस्बे में गई थी, जहां धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ था। अब पत्नी के लापता होने से परिवार सदमे में है और लोग तरह-तरह की बातें कर रहे हैं।