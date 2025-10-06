मेले की भीड़ में गुम हुई नवविवाहिता! पति बोला- चाट खाते-खाते फोन पकड़ा और वो चली गई… सात दिन पहले ही हुए थे फेरे

मेले की भीड़ में गुम हुई नवविवाहिता! AI Generated Image
Newly married woman missing from dussehra in Rampur: रामपुर जिले के शाहबाद कस्बे में उस समय अफरा-तफरी मच गई जब एक नवविवाहिता दशहरा मेले के दौरान रहस्यमय ढंग से गायब हो गई। बताया जा रहा है कि शादी को महज सात दिन हुए थे। पति ने बताया कि उनकी बारात आजमगढ़ जिले के एक कस्बे में गई थी, जहां धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ था। अब पत्नी के लापता होने से परिवार सदमे में है और लोग तरह-तरह की बातें कर रहे हैं।
शुक्रवार की शाम शाहबाद में दशहरा का मेला देखने के लिए युवक अपनी पत्नी और बहन के साथ पहुंचा था। तीनों ने मेले में घूमते हुए चाट-पकौड़ी का स्वाद लिया। इसी दौरान जब भीड़ थोड़ी बढ़ी, तभी नवविवाहिता ने अचानक अपने पति को मोबाइल फोन थमाया और देखते ही देखते भीड़ में गायब हो गई।
पति ने बताया कि पत्नी ने अचानक कहा कि वह कुछ देर में लौटती है और मोबाइल पति को थमाकर चली गई। इसके बाद वह लौटकर नहीं आई। कयास लगाए जा रहे हैं कि उसने मोबाइल जानबूझकर इसलिए दिया ताकि उसे ट्रेस न किया जा सके। पति ने घंटों तक मेले में तलाश की लेकिन नवविवाहिता का कोई सुराग नहीं मिला।
नवविवाहिता के गायब होने के बाद पति ने स्थानीय प्रशासन और पुलिस से पत्नी को खोजने की गुहार लगाई। युवक ने बताया कि उसने चारों ओर तलाश की लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। घटना की खबर फैलते ही मेले में मौजूद लोगों में चर्चा का माहौल बन गया।
शाहबाद कोतवाली प्रभारी के अनुसार, युवक अपनी पत्नी की गुमशुदगी की शिकायत लेकर थाने आया था। पुलिस ने उससे तहरीर मांगी, लेकिन वह बिना तहरीर दिए वापस चला गया। सीओ हर्षिता सिंह ने कहा कि जैसे ही युवक की तहरीर प्राप्त होगी, पुलिस मामला दर्ज कर जांच शुरू कर देगी।
