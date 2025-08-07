UP Crime: सगी चाची के प्यार में अंधे भतीजे ने ये क्या कर डाला? 5 सालों से चल रहे चक्कर का दर्दनाक अंत

मृतक विजय की मां का आरोप है कि अक्सर विजय को उसकी चाची घर से बुलाकर ले जाती थी। मृतक की मां ने कहा कि विजय ने अपने सारे पैसे चाची पर खर्च कर दिए। मृतक के पिता लखपत कश्यप का कहना है कि विजय रविवार (3 अगस्त) रात को घर आया। इसके बाद वह पीछे की झोपड़ी में सो गया। अगले दिन विजय अपनी चाची के साथ सुबह चला गया। वहां से शाम को लौटने के बाद विजय ने जहर खा लिया।