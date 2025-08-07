UP Crime: सगी चाची के प्यार में अंधे भतीजे ने ये क्या कर डाला? 5 सालों से चल रहे चक्कर का दर्दनाक अंत

UP Crime: उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक शख्स ने जहर खाकर सुसाइड कर लिया। बताया जा रहा है कि युवक के उसकी चाची के साथ प्रेम संबंध थे। जब घरवालों ने रिश्ते को स्वीकार नहीं किया तो युवक ने जहर खा लिया।
मृतक का नाम विजय पाल है। उसके परिजनों का कहना है कि पिछले 5 सालों से मृतक युवक और उसकी सगी चाची के प्रेम संबंध थे। मृतक विजय के माता-पिता उसकी चाची को मौत का जिम्मेदार मान रहे हैं। साथ ही मृतक की चाची के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग कर रहे हैं।
विजय पाल की मां रेशमा और पिता लखपत कश्यप का कहना है कि विजय अपनी सगी चाची के प्रेमजाल में बीते पांच सालों से उलझा था। उन्होंने मृतक की चाची पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसकी चाची ने अपने वश में विजय को कर लिया था। इसी वजह से वह किसी की भी बात को नहीं सुनता था। साथ ही विजय को समाज की परवाह भी नहीं थी।
मृतक विजय की मां का आरोप है कि अक्सर विजय को उसकी चाची घर से बुलाकर ले जाती थी। मृतक की मां ने कहा कि विजय ने अपने सारे पैसे चाची पर खर्च कर दिए। मृतक के पिता लखपत कश्यप का कहना है कि विजय रविवार (3 अगस्त) रात को घर आया। इसके बाद वह पीछे की झोपड़ी में सो गया। अगले दिन विजय अपनी चाची के साथ सुबह चला गया। वहां से शाम को लौटने के बाद विजय ने जहर खा लिया।
परिजनों ने विजय की चाची पर आरोप लगाते हुए कहा कि सामाजिक मर्यादाओं के विपरीत विजय की चाची का व्यवहार था। वह रिश्ते में सगी चाची होने के बावजूद खुलेआम विजय के साथ प्रेम संबंध निभा रही थी।
मामले को लेकर थाना मिलक खानम की प्रभारी निशा खटाना का कहना है कि मामले को लेकर शिकायत की है। जांच की जा रही है। तथ्यों के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। धारा 302 (हत्या) के तहत मृतक के पिता ने थाने में तहरीर दी है। उन्होंने मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है।