रामपुर

…जब मैच शुरू होगा तो बैटिंग धुआंधार होगी, आजम बोले- अभी समाप्त नहीं हुई है राजनीतिक पारी

समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान जेल से आने के बाद लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। हाल ही में उन्होंने समाचार एजेंसी IANS को दिए गए इंटरव्यू में भविष्य और राजनीतिक पारी को लेकर खुलकर बात की।

2 min read
रामपुर

image

Avaneesh Kumar Mishra

Oct 31, 2025

आजम खान ने कहा कि अभी राजनीतिक पारी समाप्त नहीं, PC-IANS

रामपुर : समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान जेल से आने के बाद लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। हाल ही में उन्होंने समाचार एजेंसी IANS को दिए गए इंटरव्यू में भविष्य और राजनीतिक पारी को लेकर खुलकर बात की।

जेल से रिहाई के बाद पहली बार विशेष बातचीत में सपा के वरिष्ठ नेता ने कहा कि वे अभी भी राजनीति में सक्रिय हैं और 'चिराग अभी बुझा नहीं है'। उन्होंने अपने चाहने वाले लोगों को संदेश देते हुए कहा कि जेल से आने के बाद आवाज में थोड़ी खामोशी इसीलिए है, क्योंकि, बस थोड़ी सेहत की वजह से आवाज में कमजोरी है बाकी जब मैच शुरू होगा तो बैटिंग होगी। उन्होंने कहा कि चिराग अभी बुझा नहीं है। अगर ऐसा होता तो मीडिया कर्मी हमारे पास नहीं आते वह किनारा करके निकल जाते। अभी चिराग में लौ बाकी है।

'अभी मैं अपने लोगों के साथ हूं'

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर स्टार प्रचारक बनाए जाने पर कहा कि यह एक तरह से राजनीतिक दलों की रस्म सी होती है, सीनियर लोगों को सम्मान दिया जाता है। जिन दिनों मैं जेल में था, उन चुनावों में भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में मेरा नाम और अब्दुल्लाह का नाम रहा। लेकिन जाहिर है, जेल से बाहर नहीं जा सकते थे। और अब तबीयत और सुरक्षा कारणों से भी नहीं जा पा रहा हूं, क्योंकि मेरे पास अब किसी तरह की सुरक्षा नहीं है। जो वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली थी, वह कुछ कमी और कारणों से मैंने खुद ही वापस कर दी। अब मैं अकेला ही रहता हूं, या जो मेरे अपने लोग हैं, बस उनके साथ।

बिहार में बदलाव बहुत जरूरी

उन्होंने कहा कि बिहार की हालत अच्छी नहीं है और बदलाव होना चाहिए। बिहार की जनता बहुत समझदार है और वे कुछ न कुछ सही फैसला जरूर लेगी। बिहार जाने पर उन्होंने कहा कि बिना वजह कोई अपना सिर ट्रेन की पटरी पर नहीं रखता। मेरा दिल चाहता है कि न सिर्फ मैं वहां जाऊं, बल्कि अगर किसी तरह मेरा योगदान हो सके, तो उसमें हिस्सा लूं।

उन्होंने कहा कि बिहार के हालात जितने जटिल हैं, उतने ही जागरूक लोग वहां हैं। जब-जब मुल्क पर खतरा हुआ है, बिहार ने उसकी अगुवाई की है। वहां के लोग चैंपियन हैं। जो भी फैसला होगा, अच्छा होगा। देश बदलाव चाहता है, वही फैसला बिहार करेगा।

Published on:

31 Oct 2025 06:04 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Rampur / …जब मैच शुरू होगा तो बैटिंग धुआंधार होगी, आजम बोले- अभी समाप्त नहीं हुई है राजनीतिक पारी

