‘निजी एजेंसियों को बाहर करे सरकार’, AISA अध्यक्ष नेहा बोरा ने कहा- अफसरों की तय हो जवाबदेही

आपको ता दें कि प्रदर्शन के दौरान उस समय माहौल तनावपूर्ण हो गया, जब AISA की अध्यक्ष नेहा बोरा कार्यक्रम स्थल पर पहुंचीं। वहां मौजूद कुछ प्रदर्शनकारियों ने उनके मंच पर आने का विरोध किया और नारेबाजी करते हुए उन्हें मंच छोड़ने के लिए कहा। इसी बीच नेहा बोरा पर स्याही फेंके जाने की घटना भी हुई। प्रदर्शन में शामिल कुछ छात्रों ने राजनीतिक और कथित देश-विरोधी नारों पर भी आपत्ति जताई। इसके बाद मौके पर 'जय हिंद' और 'जय भारत' के नारे लगाए गए। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं, नेहा बोरा पर स्याही फेंकने वाले शख्स को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है।