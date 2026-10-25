‘फारूक अब्दुल्ला को कश्मीर पर बोलने का कोई हक नहीं’: केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, बोलीं- अनुच्छेद 370 हटने के बाद बदले हालात

नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने 24 अक्टूबर 2026 को जम्मू-कश्मीर के बारामूला में पार्टी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन के दौरान कहा कि पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर का मुद्दा उठाकर कश्मीरियों की आवाज को दुनिया तक पहुंचा रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि दिल्ली से न्याय की कितनी उम्मीद की जा सकती है और लोगों को अपनी पहचान व अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट होकर संघर्ष करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि जम्मू-कश्मीर के लोग भारतीय हैं और उनकी पार्टी महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद के भारत में विश्वास रखती है।