झारखंड प्रदर्शन को लेकर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी का कांग्रेस पर हमला, बोलीं- ‘दोहरा चरित्र’ उजागर

बता दें कि कोडरमा में पत्रकारों से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि जो कांग्रेस नेतृत्व देश के अन्य हिस्सों में छात्र मुद्दों पर बढ़-चढ़कर बोलता है, वह झारखंड में आंदोलनरत अभ्यर्थियों के मामले में पूरी तरह मौन है। अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि राहुल गांधी ने झारखंड के युवाओं के लिए एक शब्द भी नहीं कहा है। अगर आप सच में छात्रों का भला चाहते हैं, तो हर जगह बोलिए। पंजाब, कर्नाटक या केरल जैसे राज्यों के मुद्दों पर विरोध पक्ष की चुप्पी उनके दोहरे चरित्र को उजागर करती है। उन्होंने राज्य सरकार से छात्रों की मांगें स्वीकार करने और धांधली में शामिल लोगों के खिलाफ निष्पक्ष जांच कर सख्त कार्रवाई करने की मांग की।