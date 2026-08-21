JPSC-JSSC कंट्रोवर्सी: हाईकोर्ट के फैसले के बाद फिर भड़के छात्र, 24 जिलों में हेमंत सोरेन का पुतला फूंकने का ऐलान

पूरा मामला सरकारी भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी से जुड़ा है। छात्रों की शिकायत थी कि कुछ परीक्षाओं में नियमों का ठीक से पालन नहीं हुआ और इसकी जांच होनी चाहिए। इसी बीच झारखंड सरकार ने कई परीक्षाओं और उनसे जुड़ी नियुक्तियों को लेकर कार्रवाई की थी। इसमें 11वीं से 13वीं JPSC सिविल सेवा परीक्षा से हुई नियुक्तियां भी शामिल थीं।