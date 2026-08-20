JSSC CGL परीक्षा रद्द होने पर पूर्व कर्मचारी का फूटा गुस्सा, बोले- आरोप साबित हों तो यहीं फांसी दे दीजिए

Jharkhand Recruitment Dispute: झारखंड हाईकोर्ट से गुरुवार को सोरेन सरकार को बड़ा झटका लगा है। प्रदेश सरकार की ओर से 22 भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने के फैसले को लेकर दायर याचिकाओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सरकार के आदेश पर रोक लगा दी। दरअसल, सरकार ने सीआईडी और एसआईटी की जांच में सामने आई कथित अनियमितताओं के आधार पर इन परीक्षाओं को रद्द करने का निर्णय लिया था।