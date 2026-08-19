‘राहुल गांधी का दबाव था’, झारखंड मंत्री इरफान अंसारी बोले- युवाओं के साथ खड़ी है सरकार

राहुल गांधी के दबाव में झुकी झारखंड सरकार, फोटो सोर्स- ANI
Jharkhand student protest update: झारखंड में चल रहे छात्र आंदोलन और युवाओं के प्रदर्शन के बीच राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए कई विवादित परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। सरकार के इस कदम के बाद आंदोलन समाप्त होने के आसार बन गए हैं। इस पूरे घटनाक्रम पर झारखंड सरकार में मंत्री इरफान अंसारी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि इस फैसले के पीछे कांग्रेस नेता राहुल गांधी का भारी दबाव था।
दिल्ली में मीडिया से बातचीत के दौरान झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि सरकार और छात्रों के बीच अब सहमति बन चुकी है। उन्होंने बताया कि कुछ छात्र अभी भी धरने पर बैठे हैं और उम्मीद है कि वे आज शाम तक अपना प्रदर्शन खत्म कर देंगे। अंसारी ने कहा कि सरकार ने युवाओं के हित में बड़ा फैसला लेते हुए विवादित परीक्षाओं को रद्द करने का निर्णय लिया है। उन्होंने दावा किया कि इस फैसले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भी अहम भूमिका रही है। उनके मुताबिक, राहुल गांधी का स्पष्ट दबाव और निर्देश था कि सरकार युवाओं के साथ खड़ी रहे, उनकी समस्याएं सुने और उनकी मांगों पर गंभीरता से कार्रवाई करे। मंत्री ने कहा कि सरकार छात्रों के हितों को लेकर प्रतिबद्ध है और उनके साथ किसी तरह का अन्याय नहीं होने दिया जाएगा।
झारखंड में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर लंबे समय से सड़कों पर आंदोलन कर रहे छात्रों और युवाओं के दबाव के आगे आखिरकार हेमंत सोरेन सरकार को बड़ा फैसला लेना पड़ा है। राज्य में परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी और अन्य मुद्दों को लेकर छात्र लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। आंदोलन के दौरान छात्रों ने सरकार से उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई करने की मांग की थी। अब सरकार की ओर से विवादित परीक्षाओं को रद्द करने के फैसले को छात्र आंदोलन की बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। सरकार के इस फैसले के बाद आंदोलन कर रहे छात्रों में भी संतोष देखने को मिला है। वहीं, सरकार के सकारात्मक रुख के बाद धरने पर बैठे छात्रों के जल्द ही अपना विरोध प्रदर्शन समाप्त करने की उम्मीद जताई जा रही है।
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