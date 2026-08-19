‘राहुल गांधी का दबाव था’, झारखंड मंत्री इरफान अंसारी बोले- युवाओं के साथ खड़ी है सरकार

दिल्ली में मीडिया से बातचीत के दौरान झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि सरकार और छात्रों के बीच अब सहमति बन चुकी है। उन्होंने बताया कि कुछ छात्र अभी भी धरने पर बैठे हैं और उम्मीद है कि वे आज शाम तक अपना प्रदर्शन खत्म कर देंगे। अंसारी ने कहा कि सरकार ने युवाओं के हित में बड़ा फैसला लेते हुए विवादित परीक्षाओं को रद्द करने का निर्णय लिया है। उन्होंने दावा किया कि इस फैसले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भी अहम भूमिका रही है। उनके मुताबिक, राहुल गांधी का स्पष्ट दबाव और निर्देश था कि सरकार युवाओं के साथ खड़ी रहे, उनकी समस्याएं सुने और उनकी मांगों पर गंभीरता से कार्रवाई करे। मंत्री ने कहा कि सरकार छात्रों के हितों को लेकर प्रतिबद्ध है और उनके साथ किसी तरह का अन्याय नहीं होने दिया जाएगा।