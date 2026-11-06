झारखंड में JSSC-CGL भर्ती को लेकर बड़ा फैसला, हाईकोर्ट ने सरकार का आदेश पलटा; CID जांच रहेगी जारी

झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा यानी JSSC-CGL लंबे समय से विवादों में रही है। परीक्षा के आयोजन और चयन प्रक्रिया पर सवाल उठने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया था। विवाद के बीच राज्य सरकार ने भर्ती के तहत हुई नियुक्तियों को रद्द करने का आदेश दिया था। सरकार के इस फैसले से चयनित उम्मीदवारों की नौकरी पर संकट खड़ा हो गया था।