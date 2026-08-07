Jharkhand protest: छात्रों के समर्थन में BJP सासंद ने दी चेतावनी, कहा- मांगें न मानी गईं तो 13 अगस्त के बाद करूंगा भूख हड़ताल

छात्रों के समर्थन में BJP सासंद ने दी चेतावनी, फोटो ANI
Nishikant Dubey Hunger Strike JPSC JSSC: झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक को लेकर रांची में छात्रों का आंदोलन उग्र होता जा रहा है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी (BJP) के लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे ने राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि परीक्षा संबंधी विवादों का समाधान नहीं किया गया, तो वे भूख हड़ताल पर बैठेंगे।
आंदोलनकारी छात्रों के समर्थन में आते हुए निशिकांत दुबे ने कहा कि संसद का सत्र 13 अगस्त तक चल रहा है। अगर तब तक इस मुद्दे पर कोई फैसला नहीं लिया जाता है, तो मैं भूख हड़ताल पर बैठूंगा। भूख हड़ताल के लिए पार्टी की अनुमति की जरूरत होती है, इसलिए मैंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से अनुमति मांगी है। अनुमति मिलते ही 13 अगस्त के बाद भूख हड़ताल शुरू की जाएगी।
बीजेपी सांसद ने झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM), कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की गठबंधन सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने मांग की कि पिछले 7-8 वर्षों में हुई सभी नियुक्तियों का हिसाब सार्वजनिक किया जाए। इसके साथ ही दुबे ने कहा कि राहुल गांधी को यह जवाब देना चाहिए कि पिछले आठ सालों में कांग्रेस, झामुमो और राजद के कितने नेताओं के रिश्तेदारों को सरकारी नौकरियां मिली हैं। मामले के कथित मुख्य आरोपी अभय तिवारी का जिक्र करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि पैसे इकट्ठा करके अध्यक्ष और सदस्यों में बांटे गए। उन्होंने कहा कि इसकी सूची बननी चाहिए कि इस भ्रष्टाचार के कारण कितनी माताओं को अपने गहने और कितने पिताओं को अपनी जमीनें बेचनी पड़ीं।
वहीं, दूसरी ओर, निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने भी प्रदर्शनकारी छात्रों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि छात्रों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास के बाहर अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। पप्पू यादव के अनुसार, मुख्यमंत्री सोरेन ने भी छात्रों से शांतिपूर्वक लौटने की अपील करते हुए आश्वासन दिया है कि उनके पास अपनी शिकायतें लेकर आने पर कोई पाबंदी नहीं है।
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