Jharkhand protest: छात्रों के समर्थन में BJP सासंद ने दी चेतावनी, कहा- मांगें न मानी गईं तो 13 अगस्त के बाद करूंगा भूख हड़ताल

बीजेपी सांसद ने झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM), कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की गठबंधन सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने मांग की कि पिछले 7-8 वर्षों में हुई सभी नियुक्तियों का हिसाब सार्वजनिक किया जाए। इसके साथ ही दुबे ने कहा कि राहुल गांधी को यह जवाब देना चाहिए कि पिछले आठ सालों में कांग्रेस, झामुमो और राजद के कितने नेताओं के रिश्तेदारों को सरकारी नौकरियां मिली हैं। मामले के कथित मुख्य आरोपी अभय तिवारी का जिक्र करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि पैसे इकट्ठा करके अध्यक्ष और सदस्यों में बांटे गए। उन्होंने कहा कि इसकी सूची बननी चाहिए कि इस भ्रष्टाचार के कारण कितनी माताओं को अपने गहने और कितने पिताओं को अपनी जमीनें बेचनी पड़ीं।