7 अगस्त 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

रांची

Jharkhand protest: छात्रों के समर्थन में BJP सासंद ने दी चेतावनी, कहा- मांगें न मानी गईं तो 13 अगस्त के बाद करूंगा भूख हड़ताल

Nishikant Dubey Statement Jharkhand Exam Scam: भर्ती धांधली पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राज्य सरकार को चेतावनी दी। 13 अगस्त तक समाधान न होने पर भूख हड़ताल की घोषणा की।
2 min read
Google source verification

रांची

image

Imran Ansari

Aug 07, 2026

Nishikant Dubey Statement Jharkhand Exam Scam

छात्रों के समर्थन में BJP सासंद ने दी चेतावनी, फोटो ANI

Nishikant Dubey Hunger Strike JPSC JSSC: झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक को लेकर रांची में छात्रों का आंदोलन उग्र होता जा रहा है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी (BJP) के लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे ने राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि परीक्षा संबंधी विवादों का समाधान नहीं किया गया, तो वे भूख हड़ताल पर बैठेंगे।

'संसद सत्र के बाद भूख हड़ताल की तैयारी'

आंदोलनकारी छात्रों के समर्थन में आते हुए निशिकांत दुबे ने कहा कि संसद का सत्र 13 अगस्त तक चल रहा है। अगर तब तक इस मुद्दे पर कोई फैसला नहीं लिया जाता है, तो मैं भूख हड़ताल पर बैठूंगा। भूख हड़ताल के लिए पार्टी की अनुमति की जरूरत होती है, इसलिए मैंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से अनुमति मांगी है। अनुमति मिलते ही 13 अगस्त के बाद भूख हड़ताल शुरू की जाएगी।

सत्तारूढ़ गठबंधन पर भ्रष्टाचार और पक्षपात के गंभीर आरोप

बीजेपी सांसद ने झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM), कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की गठबंधन सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने मांग की कि पिछले 7-8 वर्षों में हुई सभी नियुक्तियों का हिसाब सार्वजनिक किया जाए। इसके साथ ही दुबे ने कहा कि राहुल गांधी को यह जवाब देना चाहिए कि पिछले आठ सालों में कांग्रेस, झामुमो और राजद के कितने नेताओं के रिश्तेदारों को सरकारी नौकरियां मिली हैं। मामले के कथित मुख्य आरोपी अभय तिवारी का जिक्र करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि पैसे इकट्ठा करके अध्यक्ष और सदस्यों में बांटे गए। उन्होंने कहा कि इसकी सूची बननी चाहिए कि इस भ्रष्टाचार के कारण कितनी माताओं को अपने गहने और कितने पिताओं को अपनी जमीनें बेचनी पड़ीं।

पप्पू यादव ने किया छात्रों का समर्थन

वहीं, दूसरी ओर, निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने भी प्रदर्शनकारी छात्रों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि छात्रों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास के बाहर अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। पप्पू यादव के अनुसार, मुख्यमंत्री सोरेन ने भी छात्रों से शांतिपूर्वक लौटने की अपील करते हुए आश्वासन दिया है कि उनके पास अपनी शिकायतें लेकर आने पर कोई पाबंदी नहीं है।

झारखंड छात्र आंदोलन में सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत खत्म, ADM धनंजय कुमार बोले- ‘उनकी चिंताओं के बारे में पूछते रहे हैं’

ये भी पढ़ें
JPSC-JSSC Protest news

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

politics

Updated on:

07 Aug 2026 06:47 pm

Published on:

07 Aug 2026 06:47 pm

Hindi News / Jharkhand / Ranchi / Jharkhand protest: छात्रों के समर्थन में BJP सासंद ने दी चेतावनी, कहा- मांगें न मानी गईं तो 13 अगस्त के बाद करूंगा भूख हड़ताल

बड़ी खबरें

View All

रांची

झारखंड

ट्रेंडिंग

JPSC-JSSC अभ्यर्थियों के समर्थन में उतरे जयंत जयपाल सिंह, निष्पक्ष परीक्षाओं की उठाई मांग

Jharkhand Recruitment Protes
राष्ट्रीय

‘निजी एजेंसियों को बाहर करे सरकार’, AISA अध्यक्ष नेहा बोरा ने कहा- अफसरों की तय हो जवाबदेही

AISA Neha Bora Statement Ranchi
रांची

झारखंड छात्र आंदोलन में सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत खत्म, ADM धनंजय कुमार बोले- ‘उनकी चिंताओं के बारे में पूछते रहे हैं’

JPSC-JSSC Protest news
राष्ट्रीय

JPSC-JSSC Protest: नेहा बोरा पर क्यों फेंकी स्याही? आरोपी बोला- ये लोग देशद्रोही हैं, मुझे कोई पछतावा नहीं

AISA president Neha Bora
राष्ट्रीय

JPSC-JSSC Protest: AISA प्रेसिडेंट नेहा बोरा पर फेंकी गई स्याही, प्रदर्शनकारियों ने मंच से उतारा!

JPSC-JSSC Protest AISA president neha bohra update
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.