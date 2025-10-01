Patrika LogoSwitch to English

रतलाम

’57 अनधिकृत कॉलोनियों’ को मिलेंगी सारी सुविधाएं, निर्माण की भी अनुमति

MP News: आज से इन कॉलोनियों के रहवासियों को भवन निर्माण अनुज्ञा भी प्राप्त होने लगेगी।

2 min read

रतलाम

image

Astha Awasthi

Oct 01, 2025

(सोर्स: सोशल मीडिया)

(सोर्स: सोशल मीडिया)

MP News: शहर की 57 अनधिकृत कॉलोनियों के रहवासियों को जल्द ही अब नगर निगम से सारी सुविधाएं मिलने जा रही है। महापौर प्रहलाद पटेल ने नागरिकों की सुविधा के दृष्टिगत द्वितीय चरण में नगर की इन 57 अनधिकृत कॉलोनियों में मूलभूत अधोसंरचना और सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा भवन अनुज्ञा देने का निर्णय लिया है। इससे इन कॉलोनियों में रहने वाले 15 हजार से अधिक परिवार को लाभ होगा।

शहर विधायक और मंत्री चेतन्य काश्यप ने बताया कि अनधिकृत कॉलोनियों में मूलभूत अधोसंरचना के कार्य करवाने के लिए शासन से राशि स्वीकृत हो चुकी है और शीघ्र ही इस राशि से कार्य प्रारंभ होंगे। महापौर पटेल ने बताया कि नवरात्र के इस पावन पर्व पर माता रानी के आशीर्वाद से शहर की 57 अनधिकृत कॉलोनियों में मूलभूत अधोसंरचना की सौगात मिली है।

शासन से मिली स्वीकृति

आज से इन कॉलोनियों के रहवासियों को भवन निर्माण अनुज्ञा भी प्राप्त होने लगेगी। नगर निगम इन कॉलोनियों में भवन निर्माण अनुमति प्रदान करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके अलावा नियमानुसार विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए भविष्य में इनमें सडक़, नाली, विद्युतीकरण इत्यादि का कार्य रहवासियों से विकास शुल्क लेकर किए जा सकेंगे। शासन और नगर निगम की तरफ से भी इनमें राशि मिलाई जानी है। शासन से 13 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिल चुकी है।

इन कॉलोनियों के लोगों को मिलेगी राहत

अनधिकृत कॉलोनियों में सत्यम गृह निर्माण सहकारी समिति, विष्णुपुरी गृह निर्माण सहकारी समिति, आशा निलय वेल फेयर सेंटर (मंगल विहार) राजगढ़, नेहरू नगर, आनंद विहार कॉलोनी महेश नगर, लोक कल्याण गृह निर्माण सहकारी समिति ग्राम राजगढ़ निराला नगर के पास, गणेश गृह निर्माण सहकारी समिति राजगढ़, गणेश गृह निर्माण सहकारी समिति, फ्रेन्डस हाउसिंग कापरेटिव सोसायटी बरबड़, न्यायिक कर्मचारी गृह निर्माण सहाकारी समिति, ग्राम राजगढ़ पोल फेक्ट्री के पास, ग्राम राजगढ़, प्रियदर्शनी गृह निर्माण सहकारी समिति, तिरूपति गृह निर्माण सहकारी समिति, सांवलिया सेव दुकान सहित पीछे का भाग कस्तूरबा नगर क्षेत्र, सुन्दरवन मेन रोड व मधुवन टाउनशिप के बाहर, दीपक नगर कॉलोनी, कस्तूरबा गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, त्रिलोक नगर, श्री गौड़ गृनिस विरियाखेड़ी, ऋषभनगर जैन हाउसिंग कार्पोरेशन विरियाखेड़ी, सिद्धार्थ नगर रिद्धि-सिद्धि कॉलोनी के पास विरियाखेड़ी, सिद्धार्थ नगर तुलसी नगर के पास, विवेकानन्द कॉलोनी, विद्या विहार कॉलोनी के पास, मनीष नगर, विद्या विहार कॉलोनी, एम.बी. नगर रतलाम, तुलसी नगर विरियाखेड़ी, जैन नानेश गृह निर्माण सहाकारी समिति, श्री जैन सौभाग्य गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित खेतलपुर, वर्धमान नगर विरियाखेड़ी, हिमत नगर, अमृत सागर गृह निर्माण समिति रतलाम, ओसवाल बड़े साथ गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, वीआईपी कॉलोनी अमृत सागर, पोरवाल नगर गृह निर्माण सहाकारी समिति, श्री नगर कॉलोनी अमृत सागर हनुमान बाग के पीछे, श्री कन्ट्रक्शन अमृत सागर रोड, नेमीनाथ नगर, ऋषभदेव नगर, बालाजी नगर तेजा नगर के पास, लक्ष्मी नगर बी, आजाद गृह निर्माण सहाकारी समिति, शिवशक्ति नगर धनासुता रोड, श्रीधाम कॉलोनी, व्यावसायिक केन्द्र इप्का गेस्ट हाउस के पास महू रोड मेकेनिक नगर, गौरव नगर, गौरवधाम, गौरव पेलेस गौरव विहार, केसर विहार कॉलोनी पॉवर हाउस रोड, सहकारी कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी समिति, अभिभाषक नगर, खटीक मोहल्ला, कादरी कॉलोनी (कोटावाला बाग) व खटीक मोहल्ले के पास हैं।

Published on:

01 Oct 2025 04:26 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / ’57 अनधिकृत कॉलोनियों’ को मिलेंगी सारी सुविधाएं, निर्माण की भी अनुमति

