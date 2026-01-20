राजस्थान के दो तस्करों से 90 किलो डोडाचूरा जब्त

एसपी अमित कुमार ने बताया जिले में अवैध मादक पदार्थ तस्करी के विरुद्ध नामली को बड़ी सफलता मिली है। एसडीओपी ग्रामीण किशोर पाटनवाला और नामली थाना प्रभारी गायत्री सोनी को मुखबिर से सूचना मिली थी कि महू-नीमच हाईवे पर कार से डोडाचूरा की तस्करी की जाने वाली है। पुलिस ने इस सूचना पर पंचेड़ फंटे के यहां नाकाबंदी लगाई। मंगलवार तडक़े करीब चार से पांच बजे के बीच मुखबिर के बताए नंबर वाली कार को रोककर तलाशी लेने पर उसमें छह बोरे भरे मिले। कार में सवार दोनों युवकों के नाम अशोक पिता चेनाराम विश्नोई (28) निवासी सियोगो की धाणी पीलवा फतेसागर जिला फलोदी राजस्थान व रामजस पिता मांगीलाल विश्नोई (20) निवासी ग्राम जेसला थाना भोजासर जिला जोधपुर सामने आए। कार की तलाशी लेने पर छह बोरों में भरा 90 किलो 800 ग्राम डोडाचूरा पाया गया। इसकी कीमत 2,80,000 पाई गई। डोडाचूरा परिवहन में उपयोग लाई जा रही सफेद रंग की कार को भी जब्त कर लिया गया है। इसकी कीमत करीब पांच लाख रुपए आंकी गई है। आरोपियो को गिरफ्तार कर नामली थाने एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज कर कोर्ट में पेश किया जहां से उन्हें 27 जनवरी तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया। राजस्थान से महाराष्ट्र ले जा रहे थे डोडाचूरा पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दोनों तस्कर डोडाचूरा को राजस्थान से लाकर महाराष्ट्र के नासिक ले जा रहे थे। पुलिस रिमांड के दौरान इनसे डोडाचूरा लाने और देने वाले के बारे में पूछताछ की जा रही है। महू-नीमच हाईवे पर मादक पदार्थ की तस्करी के आए दिन केस सामने आ रहे हैं।