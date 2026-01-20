20 जनवरी 2026,

रतलाम

राजस्थान के दो तस्करों से 90 किलो डोडाचूरा जब्त

रतलाम. राजस्थान के दो डोडाचूरा तस्करों को नामली पुलिस ने महू-नीमच हाईवे पर डोडाचूरा तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया है। ये दोनों आरोपी फलोदी और जोधपुर जिले के रहने वाले हैं। जिस कार से ये लोग डोडाचूरा की तस्करी कर रहे थे वह महाराष्ट्र की पासिंग पाई गई है। पुलिस ने इनके कब्जे से छह

रतलाम

image

Kamal Singh

Jan 20, 2026

रतलाम. राजस्थान के दो डोडाचूरा तस्करों को नामली पुलिस ने महू-नीमच हाईवे पर डोडाचूरा तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया है। ये दोनों आरोपी फलोदी और जोधपुर जिले के रहने वाले हैं। जिस कार से ये लोग डोडाचूरा की तस्करी कर रहे थे वह महाराष्ट्र की पासिंग पाई गई है। पुलिस ने इनके कब्जे से छह बोरों में भरा 90 किलो 800 ग्राम डोडाचूरा बरामद किया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज कर डोडाचूरा और कार जब्त कर ली है।

पंचेड़ फंटे पर नाकाबंदी

एसपी अमित कुमार ने बताया जिले में अवैध मादक पदार्थ तस्करी के विरुद्ध नामली को बड़ी सफलता मिली है। एसडीओपी ग्रामीण किशोर पाटनवाला और नामली थाना प्रभारी गायत्री सोनी को मुखबिर से सूचना मिली थी कि महू-नीमच हाईवे पर कार से डोडाचूरा की तस्करी की जाने वाली है। पुलिस ने इस सूचना पर पंचेड़ फंटे के यहां नाकाबंदी लगाई। मंगलवार तडक़े करीब चार से पांच बजे के बीच मुखबिर के बताए नंबर वाली कार को रोककर तलाशी लेने पर उसमें छह बोरे भरे मिले। कार में सवार दोनों युवकों के नाम अशोक पिता चेनाराम विश्नोई (28) निवासी सियोगो की धाणी पीलवा फतेसागर जिला फलोदी राजस्थान व रामजस पिता मांगीलाल विश्नोई (20) निवासी ग्राम जेसला थाना भोजासर जिला जोधपुर सामने आए। कार की तलाशी लेने पर छह बोरों में भरा 90 किलो 800 ग्राम डोडाचूरा पाया गया। इसकी कीमत 2,80,000 पाई गई। डोडाचूरा परिवहन में उपयोग लाई जा रही सफेद रंग की कार को भी जब्त कर लिया गया है। इसकी कीमत करीब पांच लाख रुपए आंकी गई है। आरोपियो को गिरफ्तार कर नामली थाने एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज कर कोर्ट में पेश किया जहां से उन्हें 27 जनवरी तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया। राजस्थान से महाराष्ट्र ले जा रहे थे डोडाचूरा पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दोनों तस्कर डोडाचूरा को राजस्थान से लाकर महाराष्ट्र के नासिक ले जा रहे थे। पुलिस रिमांड के दौरान इनसे डोडाचूरा लाने और देने वाले के बारे में पूछताछ की जा रही है। महू-नीमच हाईवे पर मादक पदार्थ की तस्करी के आए दिन केस सामने आ रहे हैं।

कार में लगी नंबर प्लेट फर्जी पाई गई

पुलिस सूत्रों के अनुसार जांच में पता चला कि जिस कार से डोडाचूरा तस्करी की जा रही थी उस पर लगी महाराष्ट्र की नंबर प्लेट फर्जी पाई गई है। आरोपियों ने कार की असल नंबर प्लेट हटाकर उस पर महाराष्ट्र की नंबर प्लेट लगाई थी जिससे किसी को शक नहीं हो सके और वे आसानी से पुलिस को चकमा देकर निकल जाएं। पुलिस कार का असली नंबर पता करने में भी जुटी है कि यह कार किसकी है। नंबर सामने आने के बाद पुलिस कार मालिक को भी आरोपी बना सकती है।

इनकी भूमिका रही

एसपी कुमार ने बताया कि डोडाचूरा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करने में नामली थाना प्रभारी गायत्री सोनी के अलावा एसआई कन्हैया अवास्या, एएसआई प्रदीप शर्मा, एएसआई हिरालाल चंदन, प्रधान आरक्षक नारायण सिह जादौन, दिलीप रावत, गोपाल खराडी, शैलेष ठकराल, आरक्षक माखनसिह, राघवेन्द्र जाट, धर्मेन्द्र मईड़ा, विकास जादौन की भुमिका रही। एसपी ने टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की है।

रतलाम

मध्य प्रदेश न्यूज़

