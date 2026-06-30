रतलाम से अमरनाथ त्रिशूल लिए निकला बर्फानी भक्त

प्राकृतिक रूप से निर्मित हिम शिवलिंग के दर्शन

रतलाम के इन यात्रियों ने यात्रा के लिए महीनों पहले से पंजीकरण करवा रखा था। श्रद्धालु कई दिनों से इस पवित्र यात्रा की तैयारी कर रहे थे। रवाना होने से पूर्व उन्होंने अपने घरों और मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना की। रेलवे स्टेशन पर भी भक्तों को विदा करने बड़ी संख्या में परिजन और स्थानीय लोग पहुंचे। उन्होंने यात्रियों को शुभकामनाएं दीं और सुरक्षित यात्रा की कामना की। अमरनाथ यात्रा को धार्मिक आस्था का एक महत्त्वपूर्ण प्रतीक माना जाता है, जहां दुर्गम पहाड़ी रास्तों से होते हुए भक्त प्राकृतिक रूप से निर्मित हिम शिवलिंग के दर्शन करते हैं। रतलाम से जाने वाले ये जत्थे अलग-अलग चरणों में अपनी यात्रा पूरी करेंगे, जिसमें कई दिनों का समय लगेगा।