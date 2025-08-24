उतार-चढ़ाव के बीच #Ratlam में सोना एक लाख 1,800 व चांदी 1,18,000 रुपए पहुंची

रतलाम. सोना-चांदी के दाम को लेकर बीते 20 दिन उतार-चढ़ाव वाले रहे। दोनों मूल्यवान धातुओं के दाम में घट-बढ़ के बावजूद सोना 1800 रुपए प्रति दस ग्राम व चांदी चार हजार रुपए प्रतिकिलो चढी। इसके चलते स्थानीय बाजार में सोना एक लाख 1800 रुपए व चांदी एक लाख 18000 हजार पहुंच गई। 4 अगस्त को सोना एक लाख रुपए प्रति दस ग्राम व चांदी एक लाख 14 हजार रुपए प्रति किलो बिकी थी। इस सप्ताह में सोना एक हजार रुपए व चांदी 2200 रुपए प्रति किलो तेजी आई। 9 अगस्त को सोना एक लाख एक हजार व चांदी एक लाख 16,500 रुपए बिकी।