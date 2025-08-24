उतार-चढ़ाव के बीच #Ratlam में सोना एक लाख 1,800 व चांदी 1,18,000 रुपए पहुंची

रतलाम. सोना-चांदी के दाम को लेकर बीते 20 दिन उतार-चढ़ाव वाले रहे। दोनों मूल्यवान धातुओं के दाम में घट-बढ़ के बावजूद सोना 1800 रुपए प्रति दस ग्राम व चांदी चार हजार रुपए प्रतिकिलो चढी। इसके चलते स्थानीय बाजार में सोना एक लाख 1800 रुपए व चांदी एक लाख 18000 हजार पहुंच गई। 4 अगस्त को सोना एक लाख रुपए प्रति दस ग्राम व चांदी एक लाख 14 हजार रुपए प्रति किलो बिकी थी। इस सप्ताह में सोना एक हजार रुपए व चांदी 2200 रुपए प्रति किलो तेजी आई। 9 अगस्त को सोना एक लाख एक हजार व चांदी एक लाख 16,500 रुपए बिकी।
दूसरे सप्ताह में गिरावट आई
11 अगस्त से 16 अगस्त के बीच दोनों धातुओं में उतार-चढ़ाव देखा गया। सोमवार को सोने में 800 रुपए व चांदी में 1300 रुपए की गिरावट रही। बुधवार को सोना 300 रुफए व चांदी में 1200 रुपए की तेजी आई। 16 अगस्त को सोना 200 रुपए की तेजी तो चांदी में 800 रुपए की गिरावट आई।
तीन दिन गिरावट, तीन दिन तेजी
माह के तीसरे सप्ताह के पहले तीन दिन में सोना-चांदी के दाम में गिरावट देखी गई। अंतिम तीन दिन में तेजी आई। शुरुआत के तीन दिनों में सोना में 400 रुपए प्रति दस ग्राम व चांदी में एक हजार रुपए प्रति किलो की गिरावटआई। अंतिम तीन दिन में सोना 1600 रुपए प्रति दस ग्राम व चांदी तीन हजार रुपए उछली।
ब्याज दर में कटौती की सूचना से बढ़े दाम
अमेरिका की फेडरल बैंक की बैठक में आगामी माह में ब्याजदर में कमी को लेकर हुई चर्चा के बाद तीन दिनों में दोनों मूल्यवान धातुओं में तेजी आई है। अगर बैंंक ने ब्याजदर में कटौती की घोषणा करती है तो दोनों धातुओं में तेजी का रुख रहेगा।
गोपाल सोनी, सराफा कारोबारी।
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अस्थिरता
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अस्थिरता का माहौल, डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होने के चलते निवेशक दोनों धातुओं को सुरक्षित निवेश मान रहे हैं। इससे दोनों धातुओं में तेजी आई है।
विशाल डांगी, उपाध्यक्ष, रतलाम सराफा एसोसिएशन।
सात दिनों में सोना-चांदी के दाम एक नजर में
वार सोना चांदी
18 अगस्त 1,00,600 1,16,000
19 अगस्त 1,00,500 1,15,500
20 अगस्त 1,00,200 1,15,000
21 अगस्त 1,00,800 1,15,200
22 अगस्त 1,01,000 1,15,700
23 अगस्त 1,01,800 1,18,000