एमपी में चल रहा नशे का बड़ा कारोबार, अवैध फैक्ट्री में बन रही प्रतिबंधित दवा, दो आरोपी पकड़ाए

Ratlam- एमपी में नशे का बड़ा कारोबार चल रहा है। अलग अलग रूपों में नशीली दवाएं खरीदी, बेची और बनाई जा रहीं हैं।

less than 1 minute read

रतलाम

image

deepak deewan

Oct 19, 2025

Banned drug Alprazolam being manufactured in an illegal factory in Ratlam

Banned drug Alprazolam being manufactured in an illegal factory in Ratlam

Ratlam- एमपी में नशे का बड़ा कारोबार चल रहा है। अलग अलग रूपों में नशीली दवाएं खरीदी, बेची और बनाई जा रहीं हैं। रोज कई आरोपियों को पकड़ा जा रहा है। शनिवार को प्रदेश में ऐसी ही एक नशीली दवा बनाने के अवैध कारखाने का खुलासा हुआ। इस अवैध फैक्ट्री में प्रतिबंधित दवा बनाई जा रही थी। पुलिस ने छापा मारकर यहां से दो आरोपियों को भी पकड़ा है। जिला प्रशासन के अधिकारी, आबकारी विभाग और पुलिस की टीम मिलकर कार्यवाही में जुटी हुई है।

एमपी के रतलाम में नशे की दवा बनाने की अवैध फैक्ट्री संचालित की जा रही थी। यहां प्रतिबंधित अल्प्राजोलम दवा बनाने का काम चल रहा था। नशीली दवा तैयार करने का यह अवैध कारखाना इप्का फैक्ट्री के पास चल रहा था यहां
भवन निर्माण सामग्री बनाने की फैक्ट्री में चोरी छुपे नशीली दवा बनाने का काम किया जा रहा था।

प्रतिबंधित दवा अल्प्राजोलम

एनसीबी की इंदौर टीम ने छापामार कार्रवाई कर नशे के इस अवैध कारोबार को उजागर किया। एनसीबी इंदौर के अधिकारियों ने बताया कि यहां प्रतिबंधित दवा अल्प्राजोलम बनाई जा रही थी जोकि नशे के काम आती है। अधिकारियों ने पेकिंग की मशीन जब्त कर फैक्ट्री सील कर दी है।

एनसीबी इंदौर टीम ने बताया कि इस अवैध कारखाने में बनाई जा रही अल्प्राजोलम दूसरे प्रदेशों में भेजी जाती थी। मामले में दो आरोपियों को भी पकड़ा गया है।

Updated on:

19 Oct 2025 05:05 pm

Published on:

19 Oct 2025 04:53 pm

रतलाम

