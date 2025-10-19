एमपी में चल रहा नशे का बड़ा कारोबार, अवैध फैक्ट्री में बन रही प्रतिबंधित दवा, दो आरोपी पकड़ाए

Ratlam- एमपी में नशे का बड़ा कारोबार चल रहा है। अलग अलग रूपों में नशीली दवाएं खरीदी, बेची और बनाई जा रहीं हैं। रोज कई आरोपियों को पकड़ा जा रहा है। शनिवार को प्रदेश में ऐसी ही एक नशीली दवा बनाने के अवैध कारखाने का खुलासा हुआ। इस अवैध फैक्ट्री में प्रतिबंधित दवा बनाई जा रही थी। पुलिस ने छापा मारकर यहां से दो आरोपियों को भी पकड़ा है। जिला प्रशासन के अधिकारी, आबकारी विभाग और पुलिस की टीम मिलकर कार्यवाही में जुटी हुई है।