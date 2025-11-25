Breaking : Ratlam में हत्या के मामले में मिला पुलिस को अहम सुराग, बेहद करीब पहुंची पुलिस हत्यारे के

रतलाम। शहर के औद्योगिक पुलिस थाना अंतर्गत लक्ष्मणपुरा क्षेत्र के मीराकुटी में 70 वर्ष की सेवानिवृत शिक्षिका वृद्धा की गला रेतकर हत्या रविवार-सोमवार को कर दी गई। गला रेता हुआ शव घर के बाथरूम में तब मिला, जब परिवार के अन्य सदस्य वृद्धा सरला धनेटवाल की तलाश करते हुए पहुंचे। असल में सरला अकेली रहती थी, जबकि परिवार के अन्य सदस्य आसपास के मकान में रहते थे। वृद्धा को गोल्ड पहनने में रुचि थी व उसको पहनकर मोहल्ले में आना-जाना भी करती थी। पुलिस को संदेह है किसी अपराधी या परिचित ने गोल्ड लूट के इरादे से ही हत्या की है। घर की तलाशी के दौरान पुलिस को गोल्ड के कई आभूषण नदारत मिल है। देर रात पुलिस को हत्या के मामले में अहम सुराग हाथ आए है। पुलिस के वरिष्ठ अ​धिकारियों के मुताबिक हत्यारे के बेहद करीब पुलिस पहुंच चुकी है। किसी भी समय गिरफ्तारी हो सकती है।