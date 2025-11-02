Patrika LogoSwitch to English

#BREAKING : पति-पत्नी सहित तीन लोगों की मौत, मप्र के मुख्यमंत्री ने मृतकों के लिए 2 लाख, घायलों के लिए 50 हजार जारी किए

हादसे में पति-पत्नी समेत कुल चार लोगों की, जिसमें जावरा के 3 शामिल, की मौत हुई जबकि 12 घायल हैं।

2 min read
Google source verification

रतलाम

image

Ashish Pathak

Nov 02, 2025

Dead body (Photo- freepik)

Dead body (Photo- freepik)


रतलाम. जावरा विधानसभा के गांव आलमपुर ठिकरिया निवासी तीन लोगों की राजस्थान के फलोदी-बीकानेर नेशनल हाईव पर सडक़ हादसे में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि टेम्पो को ट्रॉले ने पीछे से टक्कर मारी, इस हादसे में पति-पत्नी समेत कुल चार लोगों की, जिसमें जावरा के 3 शामिल, की मौत हुई जबकि छह महिलाएं और तीन पुरुष घायल हैं। घायलों को उपचार के लिए जोधपुर रेफर किया हैं। जावरा विधायक डॉ राजेंद्र पांडे के अनुसार मृतक परिजन के लिए 2-2 लाख रुपए व घायलों के लिए 50 हजार रुपए की घोषणा मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने करते हुए राशि जारी कर दी है।

विधायक डॉ पांडे के अनुसार शुक्रवार रात 10 बजे हुए हादसे की सूचना मिलने पर गांव से परिजन व भाजपा के मंडल अध्यक्ष मांगीलाल पांचाल शनिवार दोपहर फलोदी पहुंचे। विधायक ने जोधपुर के एडीएम से बातचीत कर घायलों के बारे में व मृतकों को भेजने के संबंध में चर्चा भी की।

एक ही परिवार के तीनों मृतक

थाना अधिकारी भंवराराम के अनुसार हादसे में टीना पिता लालसिंह (12), जगदीश (32) पिता रामलाल व इनकी पत्नी पूजा (30) की मौत हुई। इनके दो बच्चे भी घायल हुई। टेंपो ड्राइवर गोपीलाल पिता बंशीलाल निवासी फलोदी की जोधपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। परिजनों के फलोदी पहुंचने के बाद तीनों मृतकों के शव के पीएम हुए।

आज पहुंचेंगे मृतकों के शव गांव

आलमपुर ठिकरिया गांव सरपंच कैलाशचंद बोडाना ने पत्रिका को बताया कि गांव के एक ही परिवार के सभी लोग दीपावली के पहले मजदूरी के लिए राजस्थान गए थे। एक जगह काम खत्म होने के बाद यह रात को सभी फलोदी के बाप तहसील के गांव सहारणपुरा जा रहे थे तब यह हादसा हो गया। सूचना मिलते ही रात में परिजन गांव से रवाना हो गए थे। रविवार सुबह तक शव लेकर गांव पहुंचेंगे। गंभीर रूप से घायल पूजा की रात में जोधपुर जाते समय ओसियां के पास मौत हो गई। वहां से वापस फलोदी लाया गया। जबकि पति जगदीश व टीना की मौके पर ही मौत हो गई थी। टेंपो चालक गोपी लाल की जोधपुर के एमडीएम अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हुई। ट्राॅला ड्राइवर की पहचान भगवानाराम पुत्र देवाराम के रूप में हुई है जो फरार है।

यह 12 लोग हुए थे घायल

घायलों में ममता पति बाबू (30), किंजल पिता बाबू (14), बाबू पिता कारु (35), अमरू पिता पूना (59), रामकुंवर पति अमरु, सुगनबाई पति लालसिंह (30), धर्मेंद्र पिता लालसिंह, भोला पिता दशरथ (8) (गुर्जर अर्निया), रामूबाई पति ईश्वरलाल (35), राहुल पिता ईश्वरलाल (21), अशोक पिता जगदीश (8), रोशनी पिता जगदीश (8) शामिल है।

Updated on:

02 Nov 2025 12:26 am

Published on:

02 Nov 2025 12:25 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / #BREAKING : पति-पत्नी सहित तीन लोगों की मौत, मप्र के मुख्यमंत्री ने मृतकों के लिए 2 लाख, घायलों के लिए 50 हजार जारी किए

