रतलाम में पहले दिन 136294 बच्चों को दीं पोलियो की दवा

रतलाम। जिले में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत रविवार सुबह बाल चिकित्सालय में कलेक्टर मिशा सिंह ने बच्चों को पोलियो दवाई पिलाकर की। जिले के बूथों से मिले शाम तक आंकड़ों के हिसाब से 136294 बच्चों को दवाई पिलाई जा चुकी थी।



इस साल 2 लाख 12 हजार 380 बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य हैं। पल्स पोलियो अभियान 29 और 30 जून को भी आयोजित होगा। इस दौरान विभिन्न स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर-घर जाकर वंचित बच्चों को पल्स पोलियो की दवा पिलाएंगे।