बड़ी सौगात: अब MP से तमिलनाडु पहुंचना होगा आसान, चलेगी स्पेशल ट्रेन

coimbatore-ajmer special train (फोटो- Patrika.com)
coimbatore-ajmer special train: भारतीय रेलवे कोयंबटूर से मदार यानी अजमेर तक नवंबर माह में स्पेशल ट्रेन चलाने जा रहा है। रतलाम रेल मंडल (Ratlam Division) में इसका लाभ गोधर, रतलाम, जावरा, मंदसौर व नीमच के यात्रियों को भी मिलेगा। ट्रेन कोयंबटूर, काचिगुडा, निजामाबाद, बासर, नांदेड, पुर्णा, हिंगोली, वाशिम, अकोला, मलकापुर, भुसावल, जलगांव, नंदूरबार, उधना, वडोदरा, गोधरा, रतलाम, जावरा, मंदसौर, नीमख्, चित्तौढ़गढ़, चंदेरिया, भीलवाड़ा होते हुए अजमेर-मदार जाएगी। (MP News)
रेलवे बोर्ड के पैसेंजर विभाग के आला अधिकारियों ने पत्रिका को बताया सपेशल ट्रेन नंबर 0681 कोयंबटूर-अजमेर-मदार रात 2 बजकर 30 मिनट पर कोयंबटूर से 13, 20, 27 नवंबर व 4 दिसंबर को चलेगी। अजमेर-मदार स्टेशन पर यह ट्रेन तीसरे दिन सुबह 11 बजकर 30 मिनट पर पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन नंबर 0682 अजमेर-मदार से कोयंबटूर के लिए रात 11 बजकर 50 मिनट पर अजमेर से चलेगी व कोयंबटूर यह ट्रेन चौथे दिन सुबह 8 बजकर 30 मिनट पर पहुंचेगी। ट्रेन में 7-एसी थी टायर व । इकॉनामी कोच, 7 स्लीपर कोच रहेंगे।
रेल मंडल में कोयंबटूर से चलने के दौरान ट्रेन गोधरा में रात 12 बजकर 35 मिनट, रतलाम 3 बजकर 5 मिनट, जावरा 3 बजकर 55 मिनट, मंदसौर 4 बजकर 42 मिनट, नीमच 5 बजकर 55 मिनट, चित्तौडगढ़ सुबह 7 बजकर 10 मिनट पर पहुंचेगी। इसी प्रकार वापसी में मंदार-अजमेर से ट्रेन चलने के दौरान चित्तौडगढ़ में रात 3 बजकर 30 मिनट, नीमच में सुबह 4 बजकर 20 मिनट, मंदसौर 5 बजकर 5 मिनट, जावरा 6 बजकर 20 मिनट, रतलाम सुबह 7 बजे, गोधर 10 बजे होते हुए कोयंबटूर पहुंचेगी।
