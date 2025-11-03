Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रतलाम

बड़ी सौगात: अब MP से तमिलनाडु पहुंचना होगा आसान, चलेगी स्पेशल ट्रेन

MP News: भारतीय रेलवे ने मध्यप्रदेश यात्रियों को बड़ी सौगात दी है। कोयंबटूर से अजमेर-मदार के बीच नवंबर व दिसंबर में विशेष साप्ताहिक ट्रेन चलाई जाएगी, जो रतलाम, जावरा, मंदसौर, नीमच होकर गुजरेगी।

less than 1 minute read
Google source verification

रतलाम

image

Akash Dewani

Nov 03, 2025

coimbatore-ajmer special train Ratlam Railway mp news

coimbatore-ajmer special train (फोटो- Patrika.com)

coimbatore-ajmer special train: भारतीय रेलवे कोयंबटूर से मदार यानी अजमेर तक नवंबर माह में स्पेशल ट्रेन चलाने जा रहा है। रतलाम रेल मंडल (Ratlam Division) में इसका लाभ गोधर, रतलाम, जावरा, मंदसौर व नीमच के यात्रियों को भी मिलेगा। ट्रेन कोयंबटूर, काचिगुडा, निजामाबाद, बासर, नांदेड, पुर्णा, हिंगोली, वाशिम, अकोला, मलकापुर, भुसावल, जलगांव, नंदूरबार, उधना, वडोदरा, गोधरा, रतलाम, जावरा, मंदसौर, नीमख्, चित्तौढ़गढ़, चंदेरिया, भीलवाड़ा होते हुए अजमेर-मदार जाएगी। (MP News)

ये होगा ट्रेन का टाइम टेबल

रेलवे बोर्ड के पैसेंजर विभाग के आला अधिकारियों ने पत्रिका को बताया सपेशल ट्रेन नंबर 0681 कोयंबटूर-अजमेर-मदार रात 2 बजकर 30 मिनट पर कोयंबटूर से 13, 20, 27 नवंबर व 4 दिसंबर को चलेगी। अजमेर-मदार स्टेशन पर यह ट्रेन तीसरे दिन सुबह 11 बजकर 30 मिनट पर पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन नंबर 0682 अजमेर-मदार से कोयंबटूर के लिए रात 11 बजकर 50 मिनट पर अजमेर से चलेगी व कोयंबटूर यह ट्रेन चौथे दिन सुबह 8 बजकर 30 मिनट पर पहुंचेगी। ट्रेन में 7-एसी थी टायर व । इकॉनामी कोच, 7 स्लीपर कोच रहेंगे।

रेल मंडल में कोयंबटूर से चलने के दौरान ट्रेन गोधरा में रात 12 बजकर 35 मिनट, रतलाम 3 बजकर 5 मिनट, जावरा 3 बजकर 55 मिनट, मंदसौर 4 बजकर 42 मिनट, नीमच 5 बजकर 55 मिनट, चित्तौडगढ़ सुबह 7 बजकर 10 मिनट पर पहुंचेगी। इसी प्रकार वापसी में मंदार-अजमेर से ट्रेन चलने के दौरान चित्तौडगढ़ में रात 3 बजकर 30 मिनट, नीमच में सुबह 4 बजकर 20 मिनट, मंदसौर 5 बजकर 5 मिनट, जावरा 6 बजकर 20 मिनट, रतलाम सुबह 7 बजे, गोधर 10 बजे होते हुए कोयंबटूर पहुंचेगी।

ये भी पढ़ें

अयोध्या के राम मंदिर में MP के कलाकार करेंगे रामलीला, बनाएंगे भक्ति का माहौल
छिंदवाड़ा
ayodhya ram mandir Shri Ramlila Mandal chhindwara performance mp news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

03 Nov 2025 09:56 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / बड़ी सौगात: अब MP से तमिलनाडु पहुंचना होगा आसान, चलेगी स्पेशल ट्रेन

बड़ी खबरें

View All

रतलाम

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एक साथ जली तीन चिताएं, रो पड़ा पूरा गांव, राजस्थान में हुआ था भीषण हादसा

Rajasthan Phalodi-Bikaner National Highway accident
रतलाम

#Railway : सिंहस्थ के पहले देश के 76 रेलवे स्टेशन को मिलेगी बड़ी सुविधा

Railways Big Decision Devuthani Ekadashi Khatushyam temple devotees Special train relief
रतलाम

मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना: प्रदेश की टॉपटेन में रतलाम पिछड़ा , संभाग में छठे, प्रदेश में 21 वें नंबर पर पहुंचा

cm mohan yadav
रतलाम

समय रहते संवाद करना जरूरी है, जिससे हम संभावित आत्महत्या को रोक पाए

Big incident
रतलाम

#BREAKING : पति-पत्नी सहित तीन लोगों की मौत, मप्र के मुख्यमंत्री ने मृतकों के लिए 2 लाख, घायलों के लिए 50 हजार जारी किए

Dead body (Photo- freepik)
रतलाम
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.