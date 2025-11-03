Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

छिंदवाड़ा

अयोध्या के राम मंदिर में MP के कलाकार करेंगे रामलीला, बनाएंगे भक्ति का माहौल

MP News: 13 से 15 दिसंबर को अयोध्या के श्रीराम मंदिर में दीपावली मिलन समारोह होने वाला है। इस समारोह में मध्य प्रदेश के कलाकार मंचन करेंगे।

less than 1 minute read
Google source verification

छिंदवाड़ा

image

Akash Dewani

Nov 03, 2025

ayodhya ram mandir Shri Ramlila Mandal chhindwara performance mp news

Artists from Madhya Pradesh will perform Ramlila in ayodhya ram mandir (फोटो- सोशल मीडिया)

ayodhya ram mandir: छिंदवाड़ा के छोटी बाजार का विश्वप्रसिद्ध श्रीरामलीला मंडल (Shri Ramlila Mandal) आगामी दिसंबर माह की 13,14 और 15 तारीख को अयोध्या के श्रीराम मंदिर में लीला का मंचन करेंगे। इस आयोजन को लेकर मंडल के कलाकारों एवं पदाधिकारियों में हर्ष और उत्साह का वातावरण है। मंडल के अध्यक्ष अरविंद राजपूत ने जानकारी देते हुए बताया कि यहां के कलाकार भगवान श्रीराम के जीवन आदर्शों को जीवंत रूप में प्रस्तुत करेंगे।

छिंदवाड़ा सांसद ने विमोचन किया जारी

उन्होंने कहा कि यह आयोजन केवल धार्मिक न होकर, सांस्कृतिक एकता और लोक परंपरा का भी प्रतीक होगा। इसी तारतम्य मैं बड़ी माता मंदिर ट्रस्ट की ओर से आयोजित दीपावली मिलन समारोह (Diwali Milan ceremony) के अवसर पर रामलीला मंचन की पटकथा का विमोचन सांसद बंटी विवेक साहू ने किया। सांसद की ओर से मंडल के सदस्यों को अयोध्या जाने एवं आने के लिए दो सुविधाजनक बसों की व्यवस्था की घोषणा की। जिसमें कलाकार जाएंगे।

ये होंगे शामिल

213 दिसंबर को अयोध्या में प्रथम दिवस धनुष यज में माता सीता के पिता राजा जनक का अभिनय करने के लिए भी स्वीकृति प्रदान की। पटकथा का संकलन शशांक दुबे की ओर से किया गया है। इस अवसर पर मंडल के संरक्षक कस्तूरचंद जैन, राजू चरणागर एवं सतीश दुबे लाला सहित रामलीला मंडल के सभी पदाधिकारी, कलाकार एवं सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। दीपावली मिलन समारोह में मंडल के सदस्यों ने आगामी यात्रा एवं मंचन की तैयारियों पर भी चर्चा की। (mp news)

ये भी पढ़ें

मिसाल बनी एडवोकेट अभिजीता, मृत्यु के बाद 3 लोगों को देंगी जिंदगी, इंदौर में बनेगा 65वां ग्रीन कॉरिडोर
इंदौर
advocate abhijita rathore organ donation indore 65th green corridor

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

03 Nov 2025 08:54 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhindwara / अयोध्या के राम मंदिर में MP के कलाकार करेंगे रामलीला, बनाएंगे भक्ति का माहौल

बड़ी खबरें

View All

छिंदवाड़ा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में युवा भाजपा नेता की पत्नी ने खाया जहर

chhindwara
छिंदवाड़ा

नगर निगम की सूची से अलग नहीं किए गए मृतक और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के नाम

chhindwara nagar nigam staff salary scam face attendance mp news
छिंदवाड़ा

MP में मुर्दे भी लगाते है हाजिरी, वेतन भी होता है जारी! पकड़ाई गड़बड़ी….

chhindwara nagar nigam staff salary scam face attendance mp news
छिंदवाड़ा

Big News: अब आयुर्वेदिक कफ सिरप ने ली मासूम की जान, परिजन ने लगाया बड़ा आरोप

cough syrup case ruhi minote death medical store sealed mp news
छिंदवाड़ा

Coldrif कफ सिरप कांड में नया मोड़, डॉक्टर की पत्नी को भी बनाया गया आरोपी

coldrif cough syrup case jyoti soni co-accused chhindwara mp news
छिंदवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.