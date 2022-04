देखें वीडियो : एमपी के इन कलेक्टर ने माफिया की कमर तोडऩे जारी किया हेल्पलाइन नंबर

मध्यप्रदेश के रतलाम में कई तरह की माफिया की कमर तोडऩे के काम हो रहे है। अब इसमे आगे बढ़कर रतलाम कलेक्टर ने एक और माफिया की कमर तोडऩे के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। इसमे शिकायत करने वाले माता - पिता या स्कूल के बच्चों के नाम व मोबाइल नंबर गोपनीय रखे जाएंगे।

रतलाम. मध्यप्रदेश के रतलाम में कई तरह की माफिया की कमर तोडऩे के काम हो रहे है। अब इसमे आगे बढ़कर रतलाम कलेक्टर ने एक और माफिया की कमर तोडऩे के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। इसमे शिकायत करने वाले माता - पिता या स्कूल के बच्चों के नाम व मोबाइल नंबर गोपनीय रखे जाएंगे। रतलाम कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने इस बात की जानकारी patrika.com को दी है।

Collector released helpline number to break the back of mafia