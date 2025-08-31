Patrika LogoSwitch to English

रतलाम

Breaking : जीतू पटवारी के वाहन पर पथराव, बाल-बाल बचे, गाड़ी के कांच फूटे

Jitu Patwari Vehicle Stone Pelting : कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के वाहन पर पथराव हुआ है। इस पत्थरबाजी में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी बाल-बाल बचे हैं। हालांकि, उनके वाहन का कांच फूट गया है।

रतलाम

Faiz Mubarak

Aug 31, 2025

Jitu Patwari Vehicle Stone Pelting
जीतू पटवारी के वाहन पर पथराव (Photo Source- Patrika Input)

Jitu Patwari Vehicle Stone Pelting : मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में रविवार सुबह कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के काफिले पर पथराव किया गया है। इस पत्थरबाजी में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के वाहन का कांच फूट गया है। बताया जा रहा है कि, जीतू पटवारी की गाड़ी पर हुआ हमला पिछले दिनों उनके द्वारा धाकड़ समाज पर टिप्पणी करने की नाराजगी के चलते समाजजन द्वारा किया गया है।

बता दें कि, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर ये हमला उस समय हुआ, जब वो 'वोट चोर गद्दी छोड़' आंदोलन में शामिल होने रतलाम आ रहे थे। इसी दौरान जिले के मांगरोल में धाकड़ समाज भी जीतू पटवारी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा था। बताया जा रहा है कि, समाज की ओर से पहले ही आंदोलन की घोषणा कर दी गई थी। इसी बीच जीतू पटवारी का गुजर उसी क्षेत्र से हुआ तो दाकड़ समाज के प्रदर्शनकारियों ने अचानक से मार्ग घेर लिया और उन्हें काले झंजे दिखाते हुए पहले तो जमकर विरोद प्रदर्शन और नारेबाजी की। लोगों को चारों और से घेरे देख जीतू पटवारी वाहन से उतर गए, इसी बीच भीड़ से किसी ने उनपर पत्थर से हमला कर दिया।

बाल-बाल बचे पटवारी

बताया जा रहा है कि, समय रहते पत्थर की जद से हट जाने के कारण उन्हें तो चोट नहीं आई, पर पत्थर जीतू पटवारी के वाहन के शीशे पर जा लगा, जिससे शीशा टूट गया। गनीमत रही कि, कार के भीतर मौजूद अन्य किसी को भी पत्थर और कांच से कोई चोट नहीं आई। वहीं, मौके पर मौजूद पुलिस ने स्थितियों को संभालते हुए भीड़ को नियंत्रित किया। फिलहाल, जीतू पटवारी आंदोलन में शामिल होने शहर के लिए रवाना हो गए हैं।

Updated on:

31 Aug 2025 02:40 pm

Published on:

31 Aug 2025 02:36 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / Breaking : जीतू पटवारी के वाहन पर पथराव, बाल-बाल बचे, गाड़ी के कांच फूटे

