दिल्ली-मुंबई 8 लेन एक्सप्रेस वे पर भीषण हादसा, ट्रक ड्राइवर को झपकी लगते ही आ गई मौत

Delhi Mumbai 8 Lane Express way Accident: मध्यप्रदेश के रतलाम जिले के जावरा आनभाग में दिल्ली-मुंबई 8 लेन एक्सप्रेस-वे पर ग्राम लालाखेड़ा के पास आज सोमवार 15 सितंबर की सुबह करीब 5:30 से 6:00 बजे भीषण हादसा हो गया। रतलाम से दिल्ली जाते समय हुए इस हादसे में ट्रक ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई।
जानकारी के मुताबिक ट्रक में चुकंदर भरी थीं। ड्राइवर इसे रतलाम से लेकर निकला था कि दिल्ली मुंबई 8 लेन एक्सप्रेस वे पर ट्रक चलाते समय उसको झपकी लग गई। जिसके बाद (Delhi Mumbai 8 Lane Express way Accident) ट्रक ब्रिज के वॉल को तोड़ते हुए नीचे जा गिरा। ट्रक गांव लालाखेड़ा के पास ब्रिज से नीचे गिरा था।
हादसे (Ratlam Truck Accident) में ट्रक ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि उसके दो अन्य साथी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को 108 एंबुलेंस की मदद से रतलाम रेफर किया गया है। हादसे (Ratlam Road Accident)की सूचना मिलते ही औद्योगिक क्षेत्र थाना प्रभारी विक्रम सिंह चौहान सहित पुलिस टीम मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू करने के साथ ही अंडरपास से ट्रक को हटाया। पुलिस ने लोगों की मदद से ड्राइवर के शव और घायलों को ट्रक से बाहर निकाला। इसके बाद क्रेन के माध्यम से ट्रक को सीधा किया गया। ताकि, रास्ता क्लियर हो सके।
मौके पर मौजूद दशरथ शर्मा और बी.एल. पाटीदार ने बताया कि ग्राम लालाखेड़ा के लोगों ने भी बचाव कार्य में सक्रिय सहयोग दिया है। घायलों को रतलामरेफर किया उसमें एक गंभीर घायल का नाम बखान पिता आबिद (18) निवासी हरियाणा बताया जा रहा है। बाकी की जानकारी पुलिस जुटा रही है।