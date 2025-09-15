दिल्ली-मुंबई 8 लेन एक्सप्रेस वे पर भीषण हादसा, ट्रक ड्राइवर को झपकी लगते ही आ गई मौत

हादसे (Ratlam Truck Accident) में ट्रक ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि उसके दो अन्य साथी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को 108 एंबुलेंस की मदद से रतलाम रेफर किया गया है। हादसे (Ratlam Road Accident)की सूचना मिलते ही औद्योगिक क्षेत्र थाना प्रभारी विक्रम सिंह चौहान सहित पुलिस टीम मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू करने के साथ ही अंडरपास से ट्रक को हटाया। पुलिस ने लोगों की मदद से ड्राइवर के शव और घायलों को ट्रक से बाहर निकाला। इसके बाद क्रेन के माध्यम से ट्रक को सीधा किया गया। ताकि, रास्ता क्लियर हो सके।