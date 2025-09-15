Patrika LogoSwitch to English

दिल्ली-मुंबई 8 लेन एक्सप्रेस वे पर भीषण हादसा, ट्रक ड्राइवर को झपकी लगते ही आ गई मौत

Delhi Mumbai 8 Lane Express way Accident: मध्यप्रदेश के रतलाम जिले में भीषण हादसे की खबर, जावरा आनभाग में दिल्ली-मुंबई 8 लेन एक्सप्रेस वे पर सुबह 5.30 से 6.00 बजे के बीच असंतुलित होकर ब्रिज से नीचे गिरा ट्रक, एक की मौत हो गई, वहीं दो गंभीर रूप से घायल हुए हैं

रतलाम

Sanjana Kumar

Sep 15, 2025

Delhi Mumbai 8 Lane Express way Accident
Delhi Mumbai 8 Lane Express way Accident: बाएं से दाएं- हादसे में क्षतिग्रस्त ट्रक पलटा हुआ, मौके पर पहुचा पुलिस बल, क्रेन की मदद से ट्रक को सीधा किया गया।(सभी फोटो: पत्रिका)

Delhi Mumbai 8 Lane Express way Accident: मध्यप्रदेश के रतलाम जिले के जावरा आनभाग में दिल्ली-मुंबई 8 लेन एक्सप्रेस-वे पर ग्राम लालाखेड़ा के पास आज सोमवार 15 सितंबर की सुबह करीब 5:30 से 6:00 बजे भीषण हादसा हो गया। रतलाम से दिल्ली जाते समय हुए इस हादसे में ट्रक ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई।

ड्राइवर को लगी झपकी और आ गई मौत

जानकारी के मुताबिक ट्रक में चुकंदर भरी थीं। ड्राइवर इसे रतलाम से लेकर निकला था कि दिल्ली मुंबई 8 लेन एक्सप्रेस वे पर ट्रक चलाते समय उसको झपकी लग गई। जिसके बाद (Delhi Mumbai 8 Lane Express way Accident) ट्रक ब्रिज के वॉल को तोड़ते हुए नीचे जा गिरा। ट्रक गांव लालाखेड़ा के पास ब्रिज से नीचे गिरा था।

Delhi Mumbai 8 Lane Express way Accident: रोड पर फैली चुकंदर, ड्राइवर के शव और घायलों को ट्रक से बाहर निकालते लोग।(सभी फोटो: पत्रिका)

ट्रक ड्राइवर की मौके पर ही मौत

हादसे (Ratlam Truck Accident) में ट्रक ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि उसके दो अन्य साथी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को 108 एंबुलेंस की मदद से रतलाम रेफर किया गया है। हादसे (Ratlam Road Accident)की सूचना मिलते ही औद्योगिक क्षेत्र थाना प्रभारी विक्रम सिंह चौहान सहित पुलिस टीम मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू करने के साथ ही अंडरपास से ट्रक को हटाया। पुलिस ने लोगों की मदद से ड्राइवर के शव और घायलों को ट्रक से बाहर निकाला। इसके बाद क्रेन के माध्यम से ट्रक को सीधा किया गया। ताकि, रास्ता क्लियर हो सके।

स्थानीय लोगों ने गंभीर घायलों को पहुंचाया अस्पताल

मौके पर मौजूद दशरथ शर्मा और बी.एल. पाटीदार ने बताया कि ग्राम लालाखेड़ा के लोगों ने भी बचाव कार्य में सक्रिय सहयोग दिया है। घायलों को रतलामरेफर किया उसमें एक गंभीर घायल का नाम बखान पिता आबिद (18) निवासी हरियाणा बताया जा रहा है। बाकी की जानकारी पुलिस जुटा रही है।

Published on:

15 Sept 2025 12:42 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / दिल्ली-मुंबई 8 लेन एक्सप्रेस वे पर भीषण हादसा, ट्रक ड्राइवर को झपकी लगते ही आ गई मौत

