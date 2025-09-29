‘पीएम आवास’ फ्लैटों का बंद होगा बिजली-पानी ! बैंक दे रही नोटिस

फ्लैटों में रहने वाले परिवारों को शुरुआत में निगम की तरफ से नल और बिजली कनेक्शन दिलवाए गए थे। तब से इनका बिल नगर निगम ही जमा करवा रही है। इन लोगों को कई बार स्वयं के मीटर लेने और नल कनेक्शन के लिए बोला जा चुका है किंतु ये लोग इसके लिए आगे ही नहीं आए हैं। ऐसे में नगर निगम को चार से पांच लाख रुपए माह का बिजली और पानी का बिल जमा करवाना पड़ रहा है।