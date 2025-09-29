Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रतलाम

‘पीएम आवास’ फ्लैटों का बंद होगा बिजली-पानी ! बैंक दे रही नोटिस

MP News: डोसीगांव लैट में 188 ने रजिस्ट्री करवा ली। इनमें से 166 ने बैंक से लोन लेकर निगम की राशि तो जमा करवा दी। लोन देने वाली बैंकं अब इन्हें नोटिस पर नोटिस दे रही है।

2 min read

रतलाम

image

Astha Awasthi

Sep 29, 2025

(सोर्स: सोशल मीडिया)

(सोर्स: सोशल मीडिया)

MP News: नगर निगम ने पीएम आवास योजना में डोसीगांव में चार साल पहले मल्टी बनाकर गरीब परिवारों के लिए आशियाने का इंतजाम किया था। यही आशियाना इस समय नगर निगम के गले की फांस बन गया है। हालात यह है कि यहां रहने वाले न तो निगम की राशि जमा कर रहे हैं और न ही लोन किस्तें चुका रहे हैं।

इससे भी इतर इन लोगों के बिजली और पानी के नाम पर नगर निगम को हर माह चार से पांच लाख रुपए और साल की करीब 50 लाख रुपए से ज्यादा की चपत लग रही है। अब निगम ने कड़ा रुख अपनाते हुए इनका बिजली, पानी का कनेक्शन विच्छेद करने की चेतावनी दी तो कई लोगों ने खुद के बिजली मीटर ले लिए हैं। हालांकि ज्यादातर लोग अब भी निगम के ही बिजली-पानी पर निर्भर है।

लोन लेने वाले भी डिफाल्टर हो गए

डोसीगांव लैट में 188 ने रजिस्ट्री करवा ली। इनमें से 166 ने बैंक से लोन लेकर निगम की राशि तो जमा करवा दी। दूसरी तरफ उन्होंने जिन बैंकों से लोन लिया था उनकी राशि जमा ही नहीं कराई तो वे बैंकों में डिफाल्टर हो गए। ऐसे लोगों की संख्या करीब 150 है। लोन देने वाली बैंक अब इन्हें नोटिस पर नोटिस दे रही है।

दो लाख रुपए भी नहीं करवा रहे जमा

पीएम आवास योजना में बनाई गई मल्टी के लैट की लागत पौन आठ लाख रुपए आंकी गई थी। इनमें से हितग्राहियों को मात्र दो लाख रुपए जमा करवाने थे। इस पर भी नगर निगम के माध्यम से लोन दिलवाया जा रहा था। शेष राशि अनुदान के रूप में थी। इनमें से ज्यादातर लोगों ने आज नगर निगम में तक यह राशि ही नहीं जमा करवाई।

नंबर पता होने के बाद से कब्जा

जिन दो सौ से ज्यादा ने फ्लैटों पर कब्जा कर रखा और राशि जमा नहीं कर रहे उनके बारे में बताया जाता है कि लॉटरी के बाद उन्हें प्लैट नंबर पता चलने पर वे खुद वहां पहुंच गए और कब्जा कर लिया। स्वयं ने 10 हजार रुपए जमा कराए जबकि इनके 10-10 हजार रुपए का कैबिनेट मंत्री चेतन्य काश्यप ने सहयोग किया था।

बिजली पानी पर 50 लाख रुपए खर्च

फ्लैटों में रहने वाले परिवारों को शुरुआत में निगम की तरफ से नल और बिजली कनेक्शन दिलवाए गए थे। तब से इनका बिल नगर निगम ही जमा करवा रही है। इन लोगों को कई बार स्वयं के मीटर लेने और नल कनेक्शन के लिए बोला जा चुका है किंतु ये लोग इसके लिए आगे ही नहीं आए हैं। ऐसे में नगर निगम को चार से पांच लाख रुपए माह का बिजली और पानी का बिल जमा करवाना पड़ रहा है।

20 हजार रुपए देकर रहने लगे

डोसीगांव में बनी मल्टी में 396 फ्लैट बनाए गए थे। इनमें लॉटरी के माध्यम से गरीब परिवारों के नाम तय हुए और उन्हें 20 हजार रुपए जमा करवाने के बाद इसका आवंटन इस शर्त पर किया था कि वे शेष राशि लोन लेकर निगम को देंगे। इसके बाद उनके फ्लैटों की रजिस्ट्री करवा दी जाएगी। 188 ने रजिस्ट्री करवा ली लेकिन 200 से ज्यादा ने अब तक न तो किस्तें जमा करवाई और न निगम को राशि जमा की है।

चार-चार बार इन्हें नोटिस दे चुके

इन सभी को चार-चार बार नोटिस दिए जा चुके हैं। ये लोग न तो जवाब दे रहे हैं और न ही राशि जमा करवा रहे हैं। राज्य सरकार को भी यह जानकारी संज्ञान में हैं। वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करवाकर जल्द ही इनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी।- राजेश पाटीदार, सहायक यंत्री लोनिवि नगर निगम

ये भी पढ़ें

‘कॉलोनी’ बनाने के लिए आयेगा नया नियम, छोड़ना पड़ेगा ‘खुला स्पेस’, जानें कितना ?
भोपाल

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

29 Sept 2025 03:49 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / ‘पीएम आवास’ फ्लैटों का बंद होगा बिजली-पानी ! बैंक दे रही नोटिस

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

रतलाम

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

नक्शे स्वीकृत…58 ‘अवैध’ कॉलोनियां होंगी ‘वैध’, 13 करोड़ की मिली मंजूरी

फोटो सोर्स: पत्रिका
रतलाम

एमपी में फसल झुलसा रहा खरपतवार नाशक, छिड़काव करते ही जल रहा खेत में खड़ा सोयाबीन

Soybeans burning after herbicide spraying in MP
रतलाम

बेसमेंट बनाने वालों को ‘नगर निगम’ ने दिए नोटिस, कब होगी कार्रवाई !

(सोर्स: सोशल मीडिया)
रतलाम

त्यौहारों में 3 राज्यों के लिए ‘8 स्पेशल ट्रेन’ चलाएगा रेलवे, ये रहेगी Timing

(सोर्स: सोशल मीडिया)
रतलाम

special train: रेलवे चलाएगा तीन त्यौहार स्पेशल ट्रेनें, एमपी के इन स्टेशनों पर होगा स्टॉपेज

special train
रतलाम
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.