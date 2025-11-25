Patrika LogoSwitch to English

रतलाम

#Ratlam में खेल चेतना मेला में बेटियों की क्रिकेट प्रतियोगिता रहेगी आकर्षण का केंद्र

#Ratlam में खेल चेतना मेला में बेटियों की क्रिकेट प्रतियोगिता रहेगी आकर्षण का केंद्र, 20 से 23 दिसंबर तक आयोजित होगा खेल महाकुंभ, तैयारियों को लेकर हुई बैठक, क्रीड़ा भारती और चेतन्य काश्यप फाउंडेशन का आयोजन

2 min read
रतलाम

image

Ashish Pathak

Nov 25, 2025

khel chetma mela

20 से 23 दिसंबर तक आयोजित होगा खेल महाकुंभ

रतलाम। क्रीड़ा भारती एवं चेतन्यकाश्यप फाउंडेशन के तत्वावधान में फाउंडेशन अध्यक्ष एवं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री चेतन्यकाश्यप के नेतृत्व में खेल चेतना मेला 20 से 23 दिसंबर तक आयोजित होगा। इसकी तैयारियों के संबंध में खेल सलाहकार, संयोजक, सहसंयोजकों के साथ ही खेल प्रशिक्षकों की महत्वपूर्ण बैठक विधायक जनसंपर्क कार्यालय पर संपन्न हुई। खेल मेला में इस बार विशेष रूप से आकर्षण का केंद्र बेटियों की क्रिकेट प्रतियोगिता रहेगी। प्रतियोगिता का आयोहजन टेनिस बॉल से होगा।

खेल चेतना मेला आयोजन समिति सचिव मुकेश जैन ने समस्त अभिभावकों, स्कूल संचालक व प्राचार्यों से आव्हान किया कि वे अधिक से अधिक संख्या में बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए खेल स्पर्धाओं में शामिल होने के लिए प्रेरित कर मैदान तक लाए। खेल मेले में इस बार 7 हजार से अधिक बच्चों की सहभागिता सुनिश्चित होगी। स्पर्धा शहर के नेहरू स्टेडियम, अंबेडकर खेल मैदान, रेलवे सीनियर इंस्टीट्यूट, काश्यप सभागृह, विधायक सभागृह, संत कंवर राम नगर, लॉ कॉलेज सहित विभिन्न खेल मैदानों पर आयोजित होगी। विभिन्न मैदानों पर योग, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, कबड्डी, खो-खो, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, कुश्ती, व्हॉलीबॉल, शतरंज, मलखंब, स्केटिंग, शूटिंग की स्पर्धाएं आयोजित होगी।

व्यवस्था समय रहते पूरी करने पर जोर

समिति सचिव जैन ने सभी से उनसे जुड़े खेलों की सामग्री सहित अन्य व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। इसके अतिरिक्त खेल मैदानों को समय पर तैयार कराए जाने के साथ ही मैदानों पर बिजली, पानी, खेल सामग्री सहित अन्य व्यवस्था समय रहते पूरी करने पर जोर दिया गया। आयोजन से पूर्व सभी खेल मैदान तैयार कर वस्तुस्थिति का जायजा लेकर व्यवस्था बनाने की बात कही। बैठक में स्कूलों से आई खेल एवं खिलाड़ियों की एंट्री के बारे में जानकारी ली गई। बैठक में खेल सलाहकार अशोक जैन लाला, खेल अधिकारी रूचिका शर्मा सहित अन्य ने भी सुझाव दिए।

खेल प्रशिक्षक उपस्थित रहे

बैठक में खेल चेतना मेला सचिव मुकेश जैन, क्रीड़ा भारती सचिव अनुज शर्मा, सलाहकार अशोक जैन लाला, खेल अधिकारी रूचिका शर्मा, दीपेंद्रसिंह ठाकुर, खेल संयोजक आर.सी. तिवारी, अखिलेश गुप्ता, प्रकाश व्यास, गुलाम मोहम्मद, अमरीक राणा, जगदीश श्रीवास्तव, राकेश शर्मा, संजय वशिष्ट, राजा राठौड़, मनीष जोशी, रितेश वोहरा, महेंद्र्र सोलंकी, आयुष प्रजापत, पवन सिंदल, प्रद्युम्न मजावदिया आदि खेल प्रशिक्षक उपस्थित रहे।

रतलाम

