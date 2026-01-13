नई ‘कॉलोनियों’ और ‘एरियों’ के लिए बनेगी गाइडलाइन, 50% तक बढ़ेंगे रेट

MP News: साल 2026-27 की नई गाइड लाइन को लेकर जिला पंजीयक विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। इसके लिए उन्होंने संबंधित विभागों व कॉलोनाइजरों को सूचना पत्र भेजे हैं। इसमें नई कॉलोनियों व विकसित होने वाले नए एरियों की जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है। इस बार भी कुछ क्षेत्रों में 25 से 30 प्रतिशत, तो कुछ क्षेत्रों में 50 प्रतिशत बढ़ोत्तरी की संभावना जताई जा रही है। इधर तहसील पंजीयक कार्यालय भी इसको लेकर के अलर्ट हो गया है।