रतलाम नगर निगम वसूलेगी 13500 रुपए

29 जुलाई को दीनदयाल नगर टंकी

अवैध नल कनेक्शनों को वैध करने के लिए वार्ड वार शिविरों के तहत वार्ड क्रमांक 1, 2, 3 व 4 के लिए 1 से 4 जुलाई गांधी नगर टंकी, वार्ड 5, 6, 7, 8 व 13 के लिए 6 से 11 जुलाई अलकापुरी कम्युनिटी हॉल में शिविर लगेगा। वार्ड 9, 10, 11 व 12 के लिए 13 से 18 जुलाई कस्तुरबा नगर पानी की टंकी, वार्ड 14, 15 व 48 के लिए 20 से 22 जुलाई सुभाषनगर कम्युनिटी हॉल, वार्ड 17 के लिए 23 से 25 जुलाई खेतलपुर कम्युनिटी हॉल, वार्ड 18, 19 व 20 के लिए 29 जुलाई को दीनदयाल नगर टंकी के पास शिविर लगेगा।