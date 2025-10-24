Ratlam : मुहूर्त में सोना एक लाख 27 हजार, चांदी 1,53,500 रुपए खुली

Gold and Silver Price
रतलाम. स्थानीय सराफा बाजार में गुरुवार को शुभ मुहूर्त के सौदे हुए। इसमें सोना एक लाख 27 हजार व चांदी एक लाख 53,500 रुपए प्रति किलो खुली। इसके उलट एमसीएक्स (वायदा कारोबार) सोना 1,23,500 रुपए प्रति दस ग्राम व चांदी एक लाख 48 हजार रुपए थी। एमसी एक्स के मुकाबले स्थानीय बाजार में सोना 3,500 रुपए प्रति दस ग्राम व चांदी 5,500 रुपए प्रति किलो अधिक रही। वायदा में भाव कम रहने से अभी दोनों धातुओं के दाम में गिरावट की संभावना दिखाई दे रही है।
धन तेरस से सोना व चांदी के दाम में गिरावट का दौर जारी है। इसके चलते आने वाले लग्नसरा की खरीदारी करने वालों को फायदा होगा, क्योंकि बीते आठ दिनों में सोने में 5,500 रुपए प्रति दस ग्राम व चांदी में 22,700 रुपए प्रति किलो की गिरावट आई है। बीते बुधवार को स्थानीय बाजार में सोना एक लाख 31 हजार रुपए व चांदी एक लाख 75 हजार 200 रुपए बिकी थी। इसके बाद से लगातार गिरावट के साथ गुरुवार को सोना 1,26,500 रुपए व चांदी 1,52,500 रुपए बिकी। सराफा कारोबारी प्रकाश शर्मा ने बताया कि सोने-चांदी के दाम कम होने से ग्राहकों को राहत मिलेगी। साथ ही बाजार में ग्राहकी भी बढ़ेगी।
भाव कम होने से राहत मिली
डोंगरे नगर निवासी ज्योति लोहाना ने बताया कि उनके बेटे की शादी दिसंबर माह में हैं। सोने-चांदी के भाव ऊंचे होने से घबराहट हो रही थी। भाव में कमी आई है तो बहू के लिए रकम खरीदने में थोड़ी आसानी होगी। दोनों धातुओं के दाम हाई पर पहुंच गए थे।
दोनों धातुओं में गिरावट आई
मुनाफा बिकवाली के चलते दोनों धातुओं में गिरावट आई है। फिलहाल त्योहारी छुट्टियों के चलते बाजार में हलचल कम है। सोमवार से बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी।
विनोद मूणत, पूर्व अध्यक्ष, सराफा एसोसिएशन।
