Ratlam : मुहूर्त में सोना एक लाख 27 हजार, चांदी 1,53,500 रुपए खुली

धन तेरस से सोना व चांदी के दाम में गिरावट का दौर जारी है। इसके चलते आने वाले लग्नसरा की खरीदारी करने वालों को फायदा होगा, क्योंकि बीते आठ दिनों में सोने में 5,500 रुपए प्रति दस ग्राम व चांदी में 22,700 रुपए प्रति किलो की गिरावट आई है। बीते बुधवार को स्थानीय बाजार में सोना एक लाख 31 हजार रुपए व चांदी एक लाख 75 हजार 200 रुपए बिकी थी। इसके बाद से लगातार गिरावट के साथ गुरुवार को सोना 1,26,500 रुपए व चांदी 1,52,500 रुपए बिकी। सराफा कारोबारी प्रकाश शर्मा ने बताया कि सोने-चांदी के दाम कम होने से ग्राहकों को राहत मिलेगी। साथ ही बाजार में ग्राहकी भी बढ़ेगी।