Indian Railway भारतीय रेलवे ने दी ये बड़ी सौगात, अब यहां भी दौडे़ंगी बिजली इंजन वाली ट्रेन



Indian Railways gave this big gift, now it will run here with electric engine train - रेलवे ये निरीक्षण के साथ ही अक्टूबर तक मंदसौर से नीमच तक कार्य पूरा हो जाए इस लक्ष्य को लेकर चल रहा है। रेलवे का दावा है कि मार्च 2020 तक विद्युतिकरण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। समय पर काम हो गया तो इंदौर से चित्तौडग़ढ़ तक बिजली इंजन से ट्रेन दौड़ा करेंगी।