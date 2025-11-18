Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रतलाम

झांसी रेलवे स्टेशन पर ब्लॉक के कारण एमपी से गुजरने वाली ये ट्रेनें प्रभावित

indian railway: यूपी के झांसी मंडल में ब्‍लॉक के चलते एमपी से गुजरने वाली 5 ट्रेनों के मार्ग बदले, दो अन्य पर भी असर...।

less than 1 minute read
Google source verification

रतलाम

image

Shailendra Sharma

Nov 18, 2025

indian railway

indian railway (file photo)

indian railway: मध्यप्रदेश के यात्रीगण कृपया ध्यान दें…उत्‍तर मध्‍य रेलवे झांसी मंडल के वीरांगना लक्ष्‍मीबाई झांसी रेलवे स्‍टेशन पर प्रस्तावित ब्लॉक के कारण पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल से होकर गुजरने वाली कुछ गाड़ियां प्रभावित हो रही हैं। झांसी रेलवे स्टेशन के प्‍लेटफार्म क्रमांक 3 पर वॉशेवल एप्रन के स्‍थान पर नए बैलास्‍टलेस ट्रैक का निर्माण किया जा रहा है और इसके लिए ब्लॉक प्रस्तावित किया गया है जिसके कारण निम्न लिखित ट्रेनें परिवर्तित मार्ग से चलेंगी तथा शॉर्ट टर्मिनेट-शॉर्ट ओरिजिनेट होंगी।

इन ट्रेनों के मार्ग बदले

-- 26 नवंबर से 7 जनवरी तक ट्रेन नंबर 14320 बरेली-इंदौर एक्‍सप्रेस परिवर्तित मार्ग वाया ग्‍वालियर-गुना-बीना चलेगी।
-- 1 दिसंबर से 5 जनवरी तक ट्रेन नंबर 09466 दरभंगा-अहमदाबाद स्‍पेशल वाया कानपुर सेंट्रल-इटावा-ग्‍वालियर- गुना चलेगी।
-- 28 नवंबर से 2 जनवरी तक ट्रेन नंबर 09465 अहमदाबाद-दरभंगा स्‍पेशल वाया गुना-ग्‍वालियर-इटावा-कानपुर सेंट्रल चलेगी।
-- 29 नवंबर से 3 जनवरी तक ट्रेन नंबर 09189 मुंबई सेंट्रल कटिहार स्‍पेशल वाया प्रयागराज छिवकी-मानिकपुर-कटनी मुड़वारा- बीना चलेगी।
-- 25 नवंबर से 6 जनवरी तक ट्रेन नंबर 09190 कटिहार मुंबई सेंट्रल स्‍पेशल वाया बीना-कटनी मुडवारा-मानिकपुर- प्रयागराज छिवकी चलेगी।

यह आधे मार्ग से चलेगी

-- 25 नवंबर से 8 जनवरी तक ट्रेन नंबर 19665 खजुराहो-उदयपुर सिटी एक्‍सप्रेस, आगरा कैंट रेलवे स्‍टेशन से चलेगी।

यह आधे मार्ग पर खत्म होगी

-- 23 नवंबर से 6 जनवरी तक ट्रेन नंबर 19666 उदयपुर सिटी-खजुराहो एक्‍सप्रेस, आगरा कैंट रेलवे स्‍टेशन से आगे नहीं जाएगी।

ये भी पढ़ें

3000 से ज्यादा लोकेशन पर होगा सर्वे, फोरलेन-सिक्सलेन के पास बढ़ेंगे जमीनों के रेट
भोपाल
bhopal news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

18 Nov 2025 08:43 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / झांसी रेलवे स्टेशन पर ब्लॉक के कारण एमपी से गुजरने वाली ये ट्रेनें प्रभावित

बड़ी खबरें

View All

रतलाम

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

#Ratlam में पांच दिन में 15,500 रुपए चढ़ी, दो दिन में 8,700 रुपए गिरी चांदी

Gold Silver Price Today
रतलाम

MP में कर्नाटक पुलिस की दबिश, ‘एक का डबल’ स्कीम से करोड़ों की ठगी करने वाले युवकों को किया गिरफ्तार

money double fraud karnataka police arrested 3 youths ratlam mp news
रतलाम

बिहार में मिली बंपर जीत पर बीजेपी ने मनाया जश्न, मंत्री की मौजूदगी में हुई आतिशबाजी

NDA Wins Bihar
रतलाम

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे पर भीषण सड़क हादसा, 5 की मौत

Horrific Road Accident delhi mumbai express way
रतलाम

‘जीतू पटवारी’ ने उठाए सवाल, बोले- ‘चुनाव आने दो दिखा देगें’

रतलाम
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.