झांसी रेलवे स्टेशन पर ब्लॉक के कारण एमपी से गुजरने वाली ये ट्रेनें प्रभावित

indian railway (file photo)
indian railway: मध्यप्रदेश के यात्रीगण कृपया ध्यान दें…उत्तर मध्य रेलवे झांसी मंडल के वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी रेलवे स्टेशन पर प्रस्तावित ब्लॉक के कारण पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल से होकर गुजरने वाली कुछ गाड़ियां प्रभावित हो रही हैं। झांसी रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म क्रमांक 3 पर वॉशेवल एप्रन के स्थान पर नए बैलास्टलेस ट्रैक का निर्माण किया जा रहा है और इसके लिए ब्लॉक प्रस्तावित किया गया है जिसके कारण निम्न लिखित ट्रेनें परिवर्तित मार्ग से चलेंगी तथा शॉर्ट टर्मिनेट-शॉर्ट ओरिजिनेट होंगी।
-- 26 नवंबर से 7 जनवरी तक ट्रेन नंबर 14320 बरेली-इंदौर एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग वाया ग्वालियर-गुना-बीना चलेगी।
-- 1 दिसंबर से 5 जनवरी तक ट्रेन नंबर 09466 दरभंगा-अहमदाबाद स्पेशल वाया कानपुर सेंट्रल-इटावा-ग्वालियर- गुना चलेगी।
-- 28 नवंबर से 2 जनवरी तक ट्रेन नंबर 09465 अहमदाबाद-दरभंगा स्पेशल वाया गुना-ग्वालियर-इटावा-कानपुर सेंट्रल चलेगी।
-- 29 नवंबर से 3 जनवरी तक ट्रेन नंबर 09189 मुंबई सेंट्रल कटिहार स्पेशल वाया प्रयागराज छिवकी-मानिकपुर-कटनी मुड़वारा- बीना चलेगी।
-- 25 नवंबर से 6 जनवरी तक ट्रेन नंबर 09190 कटिहार मुंबई सेंट्रल स्पेशल वाया बीना-कटनी मुडवारा-मानिकपुर- प्रयागराज छिवकी चलेगी।
-- 25 नवंबर से 8 जनवरी तक ट्रेन नंबर 19665 खजुराहो-उदयपुर सिटी एक्सप्रेस, आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से चलेगी।
-- 23 नवंबर से 6 जनवरी तक ट्रेन नंबर 19666 उदयपुर सिटी-खजुराहो एक्सप्रेस, आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से आगे नहीं जाएगी।
