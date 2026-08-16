लूट की सूचना मिलते गूंजा था 1 वायरलेस, 48 घंटे में पर्दाफाश

रतलाम. लूट की सूचना मिलते ही एसपी ने वायरलेस पर कहा था…जो जहां है वहीं से घटना स्थल पहुंचे। यह सुनते हैं पुलिस अधिकारियों से लेकर जवानों तक ने रेनमऊं हनुमान चौकी, उमरथाना फंटा की ओर दौड़ लगा दी। एसपी कार्यालय में पदस्थ सायबर सेल के कर्मचारी ऐसे भी थे जो वायरलेस पर गूंज आदेश के बाद भोजन छोडक़र घटना स्थल की ओर रूख कर गए। पूरे मामले में सबसे बड़ी बात ये है कि जिस व्यक्ति के साथ लूट हुई थी, उसकी सबसे पहली योजना घर के करीब चाय की एक दुकान चलाने वाले ने बनाई थी।



रतलाम शहर में सराफा व्यापारी से हुई करोड़ों की लूट का रतलाम पुलिस ने 48 घंटे के भीतर पर्दाफाश करते हुए छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 4.167 किलोग्राम सोने के आभूषण और 4.047 किलोग्राम चांदी के आभूषण, जिनकी कुल अनुमानित कीमत लगभग 5.5 करोड़ रुपए है, बरामद किए हैं।