रतलाम नगर निगम में बड़ी कार्रवाई, 33 का काटा वेतन

टाटा नगर गली नंबर छह में नलों से आधे घंटे गंदा पानी

नगर निगम के नलों से गंदा पानी आ रहा है, वह ऐसा कि किसी उपयोग का नहीं। रहवासियों का कहना है वैसे तो हर दिन 10-15 मिनट मटमेला पानी आता हैं, लेकिन रविवार की शाम आधे घंटे से भी अधिक समय तक गंदा नाली का पानी नलों से घरों में पहुंचा। मामला टाटानगर गली नंबर 6 वार्ड क्रमांक 18 का हैं। जहां के रहवासी पंकज बाफना ने पहले तो क्षेत्रिय पार्षद को शिकायत की वहां से निगम अधिकारी के नंबर मिलने पर उन्हे लगाया तो उन्होंने उठाया नहीं।