एमपी में 11 से 15 अक्टूबर के बीच निरस्त रहेंगी कई ट्रेनें, देखें पूरी लिस्ट

-- 11 से 15 अक्‍टूबर 2025 तक डॉ अम्‍बेडकर नगर से चलने वाली गाड़ी संख्‍या 20155 डॉ अम्‍बेडकर नगर नई दिल्ली एक्सप्रेस वाया इंदौर-फतेहाबाद चंद्राव‍तीगंज – रतलाम – नागदा चलेगी। इस ट्रेन का रतलाम स्‍टेशन पर 2 मिनट का ठहराव दिया गया है।

-- 12 अक्‍टूबर 2025 को वाराणसी से चलने वाली साड़ी संख्या 20415 वाराणसी इंदौर एक्‍सप्रेस वाया संत हिरदाराम नगर- मक्‍सी-देवास-इंदौर चलेगी। इस दौरान इसका मक्‍सी एवं देवास स्‍टेशन पर 2 मिनट का ठहराव दियागया है।

-- 14 अक्‍टूबर 2025 को वाराणसी से चलने वाली साड़ी संख्या 20413 वाराणसी इंदौर एक्‍सप्रेस वाया संत हिरदाराम नगर- मक्‍सी-देवास-इंदौर चलेगी। इस दौरान इसका मक्‍सी एवं देवास स्‍टेशन पर 2 मिनट का ठहराव दिया गया है।

-- 11 अक्‍टूबर 2025 को नाहरलगून से चलने वाली गाड़ी संख्‍या 09526 नाहरलगून हापा स्‍पेशल वाया ग्‍वालियर-रुठियाई-कोटा-नागदा चलेगी।

-- 10 से 14 अक्‍टूबर 2025 तक प्रयागराज से चलने वाली गाड़ी संख्‍या 14116 प्रयागराज डॉ अम्‍बेडकर नगर एक्‍सप्रेस वाया संत हिरदाराम नगर-मक्‍सी-देवास-इंदौर चलेगी। इस ट्रेन का मक्‍सी एवं देवास स्‍टेशन पर 2 मिनट का ठहराव दिया गया है।

-- 10-14 अक्‍टूबर 2025 तक श्रीमाता वैष्‍णोदेवी कटड़ा से चलने वाली गाड़ी संख्‍या 12920 श्रीमातावैष्‍णोदेवी कटड़ा डॉ. अम्‍बेडकर नगर एक्‍सप्रेस वाया वाया संत हिरदाराम नगर-मक्‍सी-देवास-इंदौर चलेगी।

-- 11 अक्‍टूबर 2025 को ग्‍वालियर से चलने वाली गाड़ी संख्‍या 22194 ग्‍वालियर दौंड एक्‍सप्रेस वाया ग्‍वालियर-रुठियाई-कोटा-नागदा चलेगी।

-- 10 अक्‍टूबर 2025 को पटना से चलने वाली गाड़ी संख्‍या 19314 पटना इंदौर एक्‍सप्रेस वाया संत हिरदाराम नगर-मक्‍सी-देवास-इंदौर चलेगी। इस ट्रेन का मक्‍सी स्‍टेशन पर 2 मिनट का ठहराव दिया गया है।

-- 13 अक्‍टूबर 2025 को इंदौर से चलने वाली गाड़ी संख्‍या 22941 इंदौर शहीद कैप्‍टन तुषार महाजन उधमपुर एक्‍सप्रेस वाया इंदौर-फतेहाबाद चंद्रावतीगंज-रतलाम-नागदा चलेगी।

-- 10 से 14 अक्‍टूबर 2025 तक बिलासपुर से चलने वाली गाड़ी संख्‍या 18234 बिलासपुर इंदौर एक्‍सप्रेस वाया संत हिरदाराम नगर-मक्‍सी-देवास-इंदौर चलेगी।

-- 12 अक्‍टूबर 2025 को साई नगर शिरडी से चलने वाली गाड़ी संख्‍या 04716 साई नगर शिरडी बीकानेर स्‍पेशल वाया भोपाल-निशातपुरा-बीना-गुना-सोगरिया-कोटा चलेगी।

-- 13 अक्‍टूबर 2025 को दरभंगा से चलने वाली गाड़ी संख्‍या 09466 दरभंगा अहमदाबाद क्‍लोन वाया गुना-रुठियाई-कोटा-नागदा चलेगी।

-- 13 अक्‍टूबर 2025 को बढ़नी से चलने वाली गाड़ी संख्‍या 09044 बढ़नी बान्‍द्रा टर्मिनस स्‍पेशल वाया बीना-गुना-सोगरिया-कोटा-नागदा चलेगी।

-- 11 अक्‍टूबर 2025 को सूबेदारगंज से चलने वाली गाड़ी संख्‍या 09118 सूबेदारगंज उधना स्‍पेशल वाया ग्‍वालियर-रुठियाई-कोटा-नागदा चलेगी।

-- 12 से 14 अक्‍टूबर 2025 तक रीवा से चलने वाली गाड़ी संख्‍या 11703 रीवा डॉ. अम्‍बेडकर नगर एक्‍सप्रेस वाया संत हिरदाराम नगर-मक्‍सी-देवास-इंदौर चलेगी। इस ट्रेन का मक्‍सी स्‍टेशन पर 2 मिनट का ठहराव दिया गया है।

-- 13 एवं 14 अक्‍टूबर 2025 को बिलासपुर से चलने वाली गाड़ी संख्‍या 20843 बिलासपुर भगत की कोठी एक्‍सप्रेस वाया भोपाल-निशातपुरा-बीना-गुना-सोगरिया-कोटा चलेगी।

-- 11 अक्‍टूबर 2025 को बिलासपुर से चलने वाली गाड़ी संख्‍या 20845 बिलासपुर बीकानेर एक्‍सप्रेस वाया भोपाल-निशातपुरा-बीना-गुना-सोगरिया-कोटा चलेगी।

-- 13 अक्‍टूबर 2025 को पटना से चलने वाली गाड़ी संख्‍या 19322 पटना इंदौर एक्‍सप्रेस वाया संत हिरदाराम नगर-मक्‍सी-देवास-इंदौर चलेगी। इस ट्रेन का मक्‍सी स्‍टेशन पर 2 मिनट का ठहराव दिया गया है।

-- 12 अक्‍टूबर 2025 को कामाख्‍या से चलने वाली गाड़ी संख्‍या 19306 कामाख्‍या डॉ. अम्‍बेडकर नगर एक्‍सप्रेस वाया हिरदाराम नगर-मक्‍सी-देवास-इंदौर चलेगी। इस ट्रेन का मक्‍सी स्‍टेशन पर 2 मिनट का ठहराव दिया गया है।

-- 12 अक्‍टूबर 2025 को योगनगरी ऋषिकेश से चलने वाली गाड़ी संख्‍या 14310 योगनगरी ऋषिकेश लक्ष्‍मीबाई नगर एक्‍सप्रेस वाया मक्‍सी–देवास-लक्ष्‍मीबाई नगर चलेगी।

-- 10 एवं 11 अक्‍टूबर 2025 को योगनगरी ऋषिकेश से चलने वाली गाड़ी संख्‍या 14318 योगनगरी ऋषिकेश लक्ष्‍मीबाई नगर एक्‍सप्रेस वाया मक्‍सी–देवास-लक्ष्‍मीबाई नगर चलेगी।

-- 10, 13 एवं 14 अक्‍टूबर 2025 को ग्‍वालियर से चलने वाली गाड़ी संख्‍या 11126 ग्‍वालियर रतलाम एक्‍सप्रेस वाया मक्‍सी-देवास-इंदौर चलेगी।

-- 11 एवं 12 अक्‍टूबर 2025 को भिंड से चलने वाली गाड़ी संख्‍या 21126 भिंड रतलाम एक्‍सप्रेस वाया मक्‍सी-देवास-इंदौर चलेगी।

-- 10 एवं 11 अक्‍टूबर 2025 को ऊना हिमाचल से चलने वाली गाड़ी संख्‍या 19308 ऊना हिमाचल इंदौर एक्‍सप्रेस वाया संत हिरदाराम नगर-मक्‍सी-देवास-इंदौर चलेगी।

-- 11 अक्‍टूबर 2025 को त्रिवेंन्‍द्रम नॉर्थ से चलने वाली गाड़ी संख्‍या 22646 त्रिवेंन्‍द्रम नॉर्थ इंदौर एक्‍सप्रेस वाया संत हिरदाराम नगर-मक्‍सी-देवास-इंदौर चलेगी। इस ट्रेन का मक्‍सी स्‍टेशन पर 2 मिनट का ठहराव दिया गया है।

-- 10 से 14 अक्‍टूबर 2025 तक भोपाल से चलने वाली गाड़ी संख्‍या 19304 भोपाल इंदौर एक्‍सप्रेस वाया संतहिरदाराम नगर- मक्‍सी-उज्‍जैन-फतेहाबाद चंद्रावतीगंज – इंदौर चलेगी।

-- 13 अक्‍टूबर 2025 को नागपुर से चलने वाली गाड़ी संख्‍या 12914 नागपुर इंदौर एक्‍सप्रेस वाया संतहिरदाराम नगर- मक्‍सी-उज्‍जैन-फतेहाबाद चंद्रावतीगंज – इंदौर चलेगी।

-- 11 एवं 13 अक्‍टूबर 2025 को हावड़ा से चलने वाली गाड़ी संख्‍या 22912 हावड़ा इंदौर एक्‍सप्रेस वाया वाया संतहिरदाराम नगर-मक्‍सी-उज्‍जैन-फतेहाबाद चंद्रावतीगंज – इंदौर चलेगी।

-- 14 अक्‍टूबर 2025 को कटिहार से चलने वाली गाड़ी संख्‍या 09190 कहिटार मुम्‍बई सेंट्रल स्‍पेशल वाया बीना-गुना-रुठियाई-सोगरिया-कोटा-नागदा-रतलाम चलेगी।