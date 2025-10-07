Patrika LogoSwitch to English

रतलाम

एमपी में 11 से 15 अक्टूबर के बीच निरस्त रहेंगी कई ट्रेनें, देखें पूरी लिस्ट

TRAIN: नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के लिए प्रस्‍तावित ब्‍लॉक के कारण रतलाम मंडल से चलने वाली एवं रतलाम मंडल से होकर गुजरने वाली होंगी प्रभावित..।

8 min read

रतलाम

image

Shailendra Sharma

Oct 07, 2025

rail

Many trains will be canceled between 11 to 15 October see full list

TRAIN: मध्यप्रदेश के रेल यात्रियों के लिए एक जरूरी खबर है। आगामी 11 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच कई ट्रेनें प्रभावित हो रही हैं। दरअसल पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के उज्‍जैन रेलवे स्‍टेशन पर उज्‍जैन यार्ड के रिमॉडलिंग कार्य हेतु नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के लिए ब्लॉक प्रस्तावित है। इस ब्लॉक के कारण रतलाम मंडल से चलने वाली एवं रतलाम मंडल से होकर गुजरने वाली कुछ ट्रेनें, निरस्‍त, मार्ग परिवर्तित एवं शॉर्ट टर्मिनेट/ओरिजिनेट होगी। नॉन इंटरलॉकिंग कार्य 11 से 15 अक्‍टूबर तक चलेगा इसके कारण जो ट्रेनें प्रभावित हो रही हैं उनकी सूची निम्नानुसार है।

ये ट्रेनें रहेंगी निरस्‍त

-- 11-15 अक्‍टूबर 2025 तक गाड़ी संख्‍या 19341 नागदा बीना एक्‍सप्रेस
-- 12-16 अक्‍टूबर 2025 तक गाड़ी संख्‍या 19342 बीना नागदा एक्‍सप्रेस
-- 11 – 15 अक्‍टूबर 2025 तक गाड़ी संख्‍या 69214 इंदौर उज्‍जैन पैसेंजर
-- 11 – 15 अक्‍टूबर 2025 तक गाड़ी संख्‍या 69213 उज्‍जैन इंदौर पैसेंजर

शॉर्ट टर्मिनेट/ओरिजिनेट/आंशिक रूप से निरस्‍त ट्रेनें:-

-- 11 से 15 अक्‍टूबर 2025 तक गाड़ी संख्‍या 69211 उज्‍जैन इंदौर पैसेंजर, फतेहाबाद चंद्रावतीगंज से चलेगी तथा उज्‍जैन से फतेहाबाद चंद्रावतीगंज के मध्‍य निरस्‍त रहेगी ।
-- 11 से 15 अक्‍टूबर 2025 तक गाड़ी संख्‍या 69212 इंदौर उज्‍जैन पैसेंजर, फतेहाबाद चद्रावतीगंज पर शॉर्ट टर्मिनेट होगी तथा फतेहाबाद चद्रावतीगंज से उज्‍जैन के मध्‍य निरस्‍त रहेगी।
-- 11 से 15 अक्‍टूबर 2025 तक गाड़ी संख्‍या 69231 उज्‍जैन चित्‍तौड़गढ़ पैसेंजर , फतेहाबाद चंद्रावतीगंज से चलेगी तथा उज्‍जैन से फतेहाबाद चंद्रावतीगंज के मध्‍य निरस्‍त रहेगी ।
-- 11 से 15 अक्‍टूबर 2025 तक गाड़ी संख्‍या 69232 चित्‍तौड़गढ़ उज्‍जैन पैसेंजर, फतेहाबाद चद्रावतीगंज पर शॉर्ट टर्मिनेट होगी तथा फतेहाबाद चद्रावतीगंज से उज्‍जैन के मध्‍य निरस्‍त रहेगी।
-- 11 से 15 अक्‍टूबर 2025 तक गाड़ी संख्‍या 59306 उज्‍जैन इंदौर पैसेंजर, विक्रमनगर रेलवे स्‍टेशन से चलेगी तथा उज्‍जैन से विक्रमनगर के मध्‍य निरस्‍त रहेगी।
-- 11 से 15 अक्‍टूबर 2025 तक गाड़ी संख्‍या 59320 भोपाल उज्‍जैन पैसेंजर मक्‍सी स्‍टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट होगी तथा मक्‍सी से उज्‍जैन के मध्‍य निरस्‍त रहेगी।
-- 11 से 15 अक्‍टूबर 2025 तक गाड़ी संख्‍या 59319 उज्‍जैन भोपाल पैसेंजर, मक्‍सी रेलवे स्‍टेशन से शॉर्ट ओरिजिनेट होगी तथा उज्‍जैन से मक्‍सी के मध्‍य निरस्‍त रहेगी।
-- 11 से 15 अक्‍टूबर 2025 तक गाड़ी संख्‍या 19340 भोपाल दाहोद एक्‍सप्रेस, नागदा से शॉर्ट ओरिजिनेट होगी तथा भोपाल से नागदा के मध्‍य निरस्‍त रहेगी ।
-- 11 से 15 अक्‍टूबर 2025 तक गाड़ी संख्‍या 19339 दाहोद भोपाल एक्‍सप्रेस, नागदा रेलवे स्‍टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट होगी तथा नागदा से भोपाल के मध्‍य निरस्‍त रहेगी।
-- 11 से 15 अक्‍टूबर 2025 तक गाड़ी संख्‍या 59388 इंदौर नागदा पैसेंजर, विक्रमनगर रेलवे स्‍टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट होगी तथा विक्रमनगर से नागदा के मध्‍य निरस्‍त रहेगी।
-- 11 से 15 अक्‍टूबर 2025 तक गाड़ी संख्‍या 59387 नागदा इंदौर पैसेंजर, विक्रमनगर रेलवे स्‍टेशन से शॉर्ट ओरिजिनेट होगी तथा नागदा से विक्रमनगर के मध्‍य निरस्‍त रहेगी।
-- 11 अक्‍टूबर 2025 को बीना से चलने वाली गाड़ी संख्‍या 19324 बीना नागदा एक्‍सप्रेस मक्‍सी स्‍टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट होगी तथा मक्‍सी से नागदा के मध्‍य निरस्‍त रहेगी।

मार्ग परिवर्तित ट्रेनें:- अप ट्रेनें

-- 10 से 14 अक्‍टूबर 2025 तक गाड़ी संख्‍या 20156 नई दिल्‍ली डॉ. अम्‍बेडकर नगर एक्‍सप्रेस वाया नागदा-रतलाम-फतेहाबाद चंद्रावतीगंज-इंदौर – डॉ. अम्‍बेडकर नगर चलेगी। इस दौरान इसका रतलाम स्‍टेशन पर 2 मिनट का ठहराव दिया गया है।
-- 13 अक्टूबर 2025 को इंदौर से चलने वाली गाड़ी संख्‍या 20416 इंदौर वाराणसी एक्‍सप्रेस वाया इंदौर – देवास- मक्‍सी- संत हिरदाराम नगर चलेगी। इस दौरान इसका देवास एवं मक्‍सी स्‍टेशन पर 2 मिनट का ठहराव दिया गया है।
-- 15 अक्‍टूबर 2025 को इंदौर से चलने वाली गाड़ी संख्‍या 20414 इंदौर वाराणसी एक्‍सप्रेस वाया इंदौर – देवास- मक्‍सी- संत हिरदाराम नगर चलेगी। इस दौरान इसका देवास एवं मक्‍सी स्‍टेशन पर 2 मिनट का ठहराव दिया गया है।
-- 15 अक्‍टूबर 2025 को हापा से चलने वाली गाड़ी संख्‍या 09525 हापा नाहरलगून स्‍पेशल वाया नागदा-कोटा-रुठियाई-ग्‍वालियर चलेगी।
-- 11 से 15 अक्‍टूबर 2025 तक डॉ. अम्‍बेडकर नगर से चलने वाली गाड़ी संख्‍या 14115 डॉ. अम्‍बेडकर नगर प्रयागराज एक्‍सप्रेस वाया इंदौर-देवास-मक्‍सी-संत हिरदाराम नगर चलेगी। इस दौरान इसका देवास एवं मक्‍सी रेलवे स्‍टेशन पर 2 मिनट का ठहराव दिया गया है।
-- 11 से 15 अक्‍टूबर 2025 तक डॉ. अम्‍बेडकर नगर से चलने वाली गाड़ी संख्‍या 12919 डॉ. अम्‍बेडकर नगर श्रीमाता वैष्‍णोदेवी कटड़ा एक्‍सप्रेस वाया इंदौर – फतेहाबाद चंद्रावतीगंज –उज्‍जैन - मक्‍सी- संतहिरदाराम नगर चलेगी।
-- 12 अक्‍टूबर 2025 को दौंड से चलने वाली गाड़ी संख्‍या 22193 दौंड ग्‍वालियर एक्‍सप्रेस वाया नागदा-कोटा-रुठियाई-ग्‍वालियर चलेगी।
-- 14 अक्‍टूबर 2025 को उधना से चलने वाली गाड़ी संख्‍या 20961 उधना बनारस एक्‍सप्रेस वाया वाया नागदा-कोटा-रुठियाई-ग्‍वालियर चलेगी।
-- 13 एवं 15 अक्‍टूबर 2025 को इंदौर से चलने वाली गाड़ी संख्‍या 19313 इंदौर पटना एक्‍सप्रेस वाया इंदौर-फतेहाबाद-उज्‍जैन-मक्‍सी-संतहिरदाराम नगर चलेगी।
-- 11 से 15 अक्‍टूबर 2025 तक इंदौर से चलने वाली गाड़ी संख्‍या 18233 इंदौर बिलासपुर एक्‍सप्रेस वाया इंदौर –देवास-मक्‍सी- संतहिरदाराम नगर चलेगी।
-- 15 अक्‍टूबर 2025 को बीकानेर से चलने वाली गाड़ी संख्‍या 04715 बीकानेर साईनगर शिरडी स्‍पेशल वाया कोटा-सोगरिया-गुना-बीना-निशातपुरा-भोपाल चलेगी।
-- 10 अक्‍टूबर 2025 को अहमदाबाद से चलने वाली गाड़ी संख्‍या 09465 अहमदाबाद दरभंगा स्‍पेशल क्‍लोन वाया नागदा-कोटा-रुठियाई-गुना चलेगी।
-- 12 अक्‍टूबर 2025 को बान्‍द्रा टर्मिनस से चलने वाली गाड़ी संख्‍या 09343 बान्‍द्रा टर्मिनस बढ़नी स्‍पेशल वाया नागदा-कोटा-सोगरिया-गुना-बीना चलेगी।
-- 13 एवं 15 अक्‍टूबर 2025 को डॉ. अम्‍बेडकर नगर से चलने वाली गाड़ी संख्‍या 11704 डॉ. अम्‍बेडकर नगर रीवा एक्‍सप्रेस वाया इंदौर-देवास-मक्‍सी-संतहिरदाराम नगर चलेगी। इसका मक्‍सी रेलवे स्‍टेशन पर 2 मीनट का ठहराव दिया गया है।
-- 11 अक्‍टूबर 2025 को भगत की कोठी से चलने वाली गाड़ी संख्‍या 20844 भगत की कोठी बिलासपुर एक्‍सप्रेस वाया कोटा-सोगरिया-गुना-बीना-निशातपुरा-भोपाल चलेगी।
-- 12 एवं 14 अक्‍टूबर 2025 को बीकानेर से चलने वाली गाड़ी संख्‍या 20846 बीकानेर बीलासपुर एक्‍सप्रेस वाया कोटा-सोगरिया-गुना-बीना-निशातपुरा- भोपाल चलेगी।
-- 11 अक्‍टूबर 2025 को इंदौर से चलने वाली गाड़ी संख्‍या 19321 इंदौर पटना एक्‍सप्रेस वाया इंदौर-फतेहाबाद चंद्रावतीगंज-उज्‍जैन – मक्‍सी- संत हिरदाराम नगर चलेगी।
-- 15 अक्‍टूबर 2025 को लक्ष्‍मीबाई नगर से चलने वाली गाड़ी संख्‍या 14309 लक्ष्‍मीबाई नगर योगनगरी ऋषिकेश एक्‍सप्रेस वाया लक्ष्‍मीबाई नगर –देवास – मक्‍सी चलेगी।
-- 11 एवं 12 अक्‍टूबर को लक्ष्‍मीबाई नगर से चलने वाली गाड़ी संख्‍या 14317 लक्ष्‍मीबाई नगर योगनगरी ऋषिकेश एक्‍सप्रेस वाया लक्ष्‍मीबाई नगर –देवास – मक्‍सी चलेगी।
-- 12, 13 एवं 15 अक्‍टूबर 2025 को रतलाम से चलने वाली गाड़ी संख्‍या 11125 रतलाम ग्‍वालियर एक्‍सप्रेस वाया रतलाम-फतेहाबाद चंद्रावति गंज –इंदौर-देवास- मक्‍सी चलेगी।
-- 11 एवं 14 अक्‍टूबर को रतलाम से चलने वाली गाड़ी संख्‍या 21125 रतलाम भिंड एक्‍सप्रेस वाया रतलाम-फतेहाबाद चंद्रावति गंज – इंदौर-देवास-मक्‍सी चलेगी।
-- 13 अक्‍टूबर 2025 को इंदौर से चलने वाली गाड़ी संख्‍या 22645 इंदौर त्रिवेंद्रम उत्‍तर एक्‍सप्रेस वाया इंदौर-देवास-मक्‍सी-संतहिरदाराम नगर चलेगी। इस दौरान इसका मक्‍सी स्‍टेशन पर 2 मिनट का ठहराव दिया गया है।
-- 10 से 14 अक्‍टूबर 2025 तक इंदौर से चलने वाली गाड़ी संख्‍या 19303 इंदौर भोपाल एक्‍सप्रेस वाया इंदौर-फतेहाबाद चंद्रावतीगंज- उज्‍जैन-मक्‍सी-संतहिरदाराम नगर चलेगी।
-- 12 अक्‍टूबर 2025 को इंदौर से चलने वाली गाड़ी संख्‍या 12913 इंदौर नागपुर एक्‍सप्रेस वाया इंदौर-फतेहाबाद चंद्रावतीगंज- उज्‍जैन-मक्‍सी-संतहिरदाराम नगर चलेगी।
-- 12 अक्‍टूबर 2025 को डॉ. अम्‍बेडकर नगर से चलने वाली गाड़ी संख्‍या 19301 डॉ. अम्‍बेडकर नगर यशवंतपुर एक्‍सप्रेस वाया इंदौर-फतेहाबाद चंद्रावतीगंज- उज्‍जैन- मक्‍सी-संतहिरदाराम नगर चलेगी।
-- 11 अक्‍टूबर 2025 को मुम्‍बई सेंट्रल से चलने वाली गाड़ी संख्‍या 09189 मुम्‍बई सेंट्रल कटिहार स्‍पेशल वाया रतलाम-नगदा-कोटा-सोगरिया-रुठियाई-गुना-बीना चलेगी।

मार्ग परिवर्तित ट्रेनें:- डाउन ट्रेनें

-- 11 से 15 अक्‍टूबर 2025 तक डॉ अम्‍बेडकर नगर से चलने वाली गाड़ी संख्‍या 20155 डॉ अम्‍बेडकर नगर नई दिल्ली एक्सप्रेस वाया इंदौर-फतेहाबाद चंद्राव‍तीगंज – रतलाम – नागदा चलेगी। इस ट्रेन का रतलाम स्‍टेशन पर 2 मिनट का ठहराव दिया गया है।
-- 12 अक्‍टूबर 2025 को वाराणसी से चलने वाली साड़ी संख्या 20415 वाराणसी इंदौर एक्‍सप्रेस वाया संत हिरदाराम नगर- मक्‍सी-देवास-इंदौर चलेगी। इस दौरान इसका मक्‍सी एवं देवास स्‍टेशन पर 2 मिनट का ठहराव दियागया है।
-- 14 अक्‍टूबर 2025 को वाराणसी से चलने वाली साड़ी संख्या 20413 वाराणसी इंदौर एक्‍सप्रेस वाया संत हिरदाराम नगर- मक्‍सी-देवास-इंदौर चलेगी। इस दौरान इसका मक्‍सी एवं देवास स्‍टेशन पर 2 मिनट का ठहराव दिया गया है।
-- 11 अक्‍टूबर 2025 को नाहरलगून से चलने वाली गाड़ी संख्‍या 09526 नाहरलगून हापा स्‍पेशल वाया ग्‍वालियर-रुठियाई-कोटा-नागदा चलेगी।
-- 10 से 14 अक्‍टूबर 2025 तक प्रयागराज से चलने वाली गाड़ी संख्‍या 14116 प्रयागराज डॉ अम्‍बेडकर नगर एक्‍सप्रेस वाया संत हिरदाराम नगर-मक्‍सी-देवास-इंदौर चलेगी। इस ट्रेन का मक्‍सी एवं देवास स्‍टेशन पर 2 मिनट का ठहराव दिया गया है।
-- 10-14 अक्‍टूबर 2025 तक श्रीमाता वैष्‍णोदेवी कटड़ा से चलने वाली गाड़ी संख्‍या 12920 श्रीमातावैष्‍णोदेवी कटड़ा डॉ. अम्‍बेडकर नगर एक्‍सप्रेस वाया वाया संत हिरदाराम नगर-मक्‍सी-देवास-इंदौर चलेगी।
-- 11 अक्‍टूबर 2025 को ग्‍वालियर से चलने वाली गाड़ी संख्‍या 22194 ग्‍वालियर दौंड एक्‍सप्रेस वाया ग्‍वालियर-रुठियाई-कोटा-नागदा चलेगी।
-- 10 अक्‍टूबर 2025 को पटना से चलने वाली गाड़ी संख्‍या 19314 पटना इंदौर एक्‍सप्रेस वाया संत हिरदाराम नगर-मक्‍सी-देवास-इंदौर चलेगी। इस ट्रेन का मक्‍सी स्‍टेशन पर 2 मिनट का ठहराव दिया गया है।
-- 13 अक्‍टूबर 2025 को इंदौर से चलने वाली गाड़ी संख्‍या 22941 इंदौर शहीद कैप्‍टन तुषार महाजन उधमपुर एक्‍सप्रेस वाया इंदौर-फतेहाबाद चंद्रावतीगंज-रतलाम-नागदा चलेगी।
-- 10 से 14 अक्‍टूबर 2025 तक बिलासपुर से चलने वाली गाड़ी संख्‍या 18234 बिलासपुर इंदौर एक्‍सप्रेस वाया संत हिरदाराम नगर-मक्‍सी-देवास-इंदौर चलेगी।
-- 12 अक्‍टूबर 2025 को साई नगर शिरडी से चलने वाली गाड़ी संख्‍या 04716 साई नगर शिरडी बीकानेर स्‍पेशल वाया भोपाल-निशातपुरा-बीना-गुना-सोगरिया-कोटा चलेगी।
-- 13 अक्‍टूबर 2025 को दरभंगा से चलने वाली गाड़ी संख्‍या 09466 दरभंगा अहमदाबाद क्‍लोन वाया गुना-रुठियाई-कोटा-नागदा चलेगी।
-- 13 अक्‍टूबर 2025 को बढ़नी से चलने वाली गाड़ी संख्‍या 09044 बढ़नी बान्‍द्रा टर्मिनस स्‍पेशल वाया बीना-गुना-सोगरिया-कोटा-नागदा चलेगी।
-- 11 अक्‍टूबर 2025 को सूबेदारगंज से चलने वाली गाड़ी संख्‍या 09118 सूबेदारगंज उधना स्‍पेशल वाया ग्‍वालियर-रुठियाई-कोटा-नागदा चलेगी।
-- 12 से 14 अक्‍टूबर 2025 तक रीवा से चलने वाली गाड़ी संख्‍या 11703 रीवा डॉ. अम्‍बेडकर नगर एक्‍सप्रेस वाया संत हिरदाराम नगर-मक्‍सी-देवास-इंदौर चलेगी। इस ट्रेन का मक्‍सी स्‍टेशन पर 2 मिनट का ठहराव दिया गया है।
-- 13 एवं 14 अक्‍टूबर 2025 को बिलासपुर से चलने वाली गाड़ी संख्‍या 20843 बिलासपुर भगत की कोठी एक्‍सप्रेस वाया भोपाल-निशातपुरा-बीना-गुना-सोगरिया-कोटा चलेगी।
-- 11 अक्‍टूबर 2025 को बिलासपुर से चलने वाली गाड़ी संख्‍या 20845 बिलासपुर बीकानेर एक्‍सप्रेस वाया भोपाल-निशातपुरा-बीना-गुना-सोगरिया-कोटा चलेगी।
-- 13 अक्‍टूबर 2025 को पटना से चलने वाली गाड़ी संख्‍या 19322 पटना इंदौर एक्‍सप्रेस वाया संत हिरदाराम नगर-मक्‍सी-देवास-इंदौर चलेगी। इस ट्रेन का मक्‍सी स्‍टेशन पर 2 मिनट का ठहराव दिया गया है।
-- 12 अक्‍टूबर 2025 को कामाख्‍या से चलने वाली गाड़ी संख्‍या 19306 कामाख्‍या डॉ. अम्‍बेडकर नगर एक्‍सप्रेस वाया हिरदाराम नगर-मक्‍सी-देवास-इंदौर चलेगी। इस ट्रेन का मक्‍सी स्‍टेशन पर 2 मिनट का ठहराव दिया गया है।
-- 12 अक्‍टूबर 2025 को योगनगरी ऋषिकेश से चलने वाली गाड़ी संख्‍या 14310 योगनगरी ऋषिकेश लक्ष्‍मीबाई नगर एक्‍सप्रेस वाया मक्‍सी–देवास-लक्ष्‍मीबाई नगर चलेगी।
-- 10 एवं 11 अक्‍टूबर 2025 को योगनगरी ऋषिकेश से चलने वाली गाड़ी संख्‍या 14318 योगनगरी ऋषिकेश लक्ष्‍मीबाई नगर एक्‍सप्रेस वाया मक्‍सी–देवास-लक्ष्‍मीबाई नगर चलेगी।
-- 10, 13 एवं 14 अक्‍टूबर 2025 को ग्‍वालियर से चलने वाली गाड़ी संख्‍या 11126 ग्‍वालियर रतलाम एक्‍सप्रेस वाया मक्‍सी-देवास-इंदौर चलेगी।
-- 11 एवं 12 अक्‍टूबर 2025 को भिंड से चलने वाली गाड़ी संख्‍या 21126 भिंड रतलाम एक्‍सप्रेस वाया मक्‍सी-देवास-इंदौर चलेगी।
-- 10 एवं 11 अक्‍टूबर 2025 को ऊना हिमाचल से चलने वाली गाड़ी संख्‍या 19308 ऊना हिमाचल इंदौर एक्‍सप्रेस वाया संत हिरदाराम नगर-मक्‍सी-देवास-इंदौर चलेगी।
-- 11 अक्‍टूबर 2025 को त्रिवेंन्‍द्रम नॉर्थ से चलने वाली गाड़ी संख्‍या 22646 त्रिवेंन्‍द्रम नॉर्थ इंदौर एक्‍सप्रेस वाया संत हिरदाराम नगर-मक्‍सी-देवास-इंदौर चलेगी। इस ट्रेन का मक्‍सी स्‍टेशन पर 2 मिनट का ठहराव दिया गया है।
-- 10 से 14 अक्‍टूबर 2025 तक भोपाल से चलने वाली गाड़ी संख्‍या 19304 भोपाल इंदौर एक्‍सप्रेस वाया संतहिरदाराम नगर- मक्‍सी-उज्‍जैन-फतेहाबाद चंद्रावतीगंज – इंदौर चलेगी।
-- 13 अक्‍टूबर 2025 को नागपुर से चलने वाली गाड़ी संख्‍या 12914 नागपुर इंदौर एक्‍सप्रेस वाया संतहिरदाराम नगर- मक्‍सी-उज्‍जैन-फतेहाबाद चंद्रावतीगंज – इंदौर चलेगी।
-- 11 एवं 13 अक्‍टूबर 2025 को हावड़ा से चलने वाली गाड़ी संख्‍या 22912 हावड़ा इंदौर एक्‍सप्रेस वाया वाया संतहिरदाराम नगर-मक्‍सी-उज्‍जैन-फतेहाबाद चंद्रावतीगंज – इंदौर चलेगी।
-- 14 अक्‍टूबर 2025 को कटिहार से चलने वाली गाड़ी संख्‍या 09190 कहिटार मुम्‍बई सेंट्रल स्‍पेशल वाया बीना-गुना-रुठियाई-सोगरिया-कोटा-नागदा-रतलाम चलेगी।

डिटेंशन/रेगुलेशन/रिशेडयूल ट्रेनें :-

-- 11 , 13, 14 एवं 15 अक्‍टूबर 2025 की गाड़ी संख 20911 इंदौर नागदपुर वंदे भारत 25 मिनट ।
-- 10 से 14 अक्‍टूबर 2025 को आरंभ होने वाली गाड़ी संख्‍या 19166/19168 साबरमती एक्‍सप्रेस 30 मिनट ।
-- 12 अक्‍टूबर 2025 को आरंभ होने वाली गाड़ी संख्‍या 15046 ओखा गोरखपुर एक्‍सप्रेस 01 घंटा ।
-- 14 एवं 15 अक्‍टूबर 2025 को आरंभ होने वाली गाड़ी संख्‍या 22196 बान्‍द्रा टर्मिनस वीरांगना लक्ष्‍मीबाई झांसी एक्‍सप्रेस 50 मिनट।
-- 11 से 15 अक्‍टूबर 2025 तक आरंभ होने वाली गाड़ी संख्‍या 19489 अहमदाबाद गोरखपुर एक्‍सप्रेस एवं गाड़ी संख्‍या 19091 बान्‍द्रा टर्मिनस गोरखपुर एक्‍सप्रेस 01 घंटा ।
-- 13 अक्‍टूबर 2025 को आरंभ होने वाली गाड़ी संख्‍या 12720 हैदराबाद जयपुर एक्‍सप्रेस 50 मिनट ।
-- 11 अक्‍टूबर 2025 को आरंभ होने वाली गाड़ी संख्‍या 02200 बान्‍द्रा टर्मिनस वीरांगना लक्ष्‍मीबाई झांसी स्‍पेशल 30 मिनट ।
-- 11 अक्‍टूबर 2025 को इंदौर से आरंभ होने वाली गाड़ी संख्‍या 20916 इंदौर लिंगपल्‍ली एक्‍सप्रेस 04 घंटे रिशेड्युल रहेगी।
-- 11 अक्‍टूबर 2025 को आरंभ होने वाली गाड़ी संख्‍या 17020 हैदराबाद हिसार एक्‍सप्रेस 50 मिनट ।
-- 10 अक्‍टूबर 2025 को आरंभ होने वाली गाड़ी संख्‍या 07020 हैदाबाद जयपुर स्‍पेशल 30 मिनट ।
-- 15 अक्‍टूबर 2025 को इंदौर से चलने वाली गाड़ी संख्‍या 09324 इंदौर खडकी स्‍पेशल इंदौर से 4 घंटे रिशेड्यूल रहेगी 1

अन्‍य मार्ग परिवर्तित ट्रेनें:-

-- 14 अक्‍टूबर 2025 को रक्‍सौल से चलने वाली गाड़ी संख्‍या 05561 रक्‍सौल वटवा स्‍पेशल वाया दमोह-बीना-गुना-रुठियाई-सोगरिया-कोटा-नागदा-रतलाम चलेगी।
-- 12 अक्‍टूबर 2025 को इंदौर से चलने वाली गाड़ी संख्‍या 09309 इंदौर निजामुद्दीन स्‍पेशल वाया इंदौर-फतेहाबाद चंद्रावतीगंज-रतलाम-नागदा चलेगी। इस दौरान इसका रतलाम स्‍टेशन पर 2 मिनट का ठहराव रहेगा।
-- 11 एवं 13 अक्‍टूबर 2025 को निजामुद्दीन से चलने वाली गाड़ी संख्‍या 09310 निजामुद्दीन इंदौर स्‍पेशल वाया नागदा-रतलाम-फतेहाबाद चंद्रावतीगंज-इंदौर चलेगी। इस दौरान इसका रतलाम स्‍टेशन पर 2 मिनट का ठहराव रहेगा।
-- 10 से 14 अक्‍टूबर 2025 तक भगत की कोठी से चलने वाली गाड़ी संख्‍या 17606 भगत की काठी काचेगुडा एक्‍सप्रेस वाया रतलाम-फतेहाबाद-लक्ष्‍मीबाई नगर –देवास- मक्‍सी चलेगी। इस दौरान इसका लक्ष्‍मीबाई नगर एवं देवास स्‍टेशन पर ठहराव दिया गया है।
-- 10 एवं 13 अक्‍टूबर 2025 को मुम्‍बई सेंट्रल से चलने वाली गाड़ी संख्‍या 09085 मुम्‍बई सेंट्रल इंदौर स्‍पेशल वाया रतलाम-धौसवास-फतेहाबाद-इंदौर चलेगी।
-- 11 से 14 अक्‍टूबर 2025 तक इंदौर से चलने वाली गाड़ी संख्‍या इंदौर मुम्‍बई सेंट्रल स्‍पेशल वाया इंदौर फतेहाबाद चंद्रावतीगंज-धौसवास-रतलाम चलेगी।

Published on:

07 Oct 2025 09:33 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / एमपी में 11 से 15 अक्टूबर के बीच निरस्त रहेंगी कई ट्रेनें, देखें पूरी लिस्ट

