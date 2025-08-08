मध्य प्रदेश में मिला 100 करोड़ का एमडी ड्रग्स बनाने का सामान, तीन राज्यों की पुलिस की बड़ी कार्रवाई



दोनों ने यहां रतलाम जिले के प्रतापगढ़ में हथुनिया थाना क्षेत्र में ही खेतों और झाड़ियों के बीच एमडी ड्रग्स बनाने का सेटअप बनाया था। इसमें बहुत सारे केमिकल और उपकरण रखे गए थे। 24 जुलाई को जब राजस्थान के बाड़मेर से बिरजू पकड़ा गया, तब यहां इस माल सामान को नष्ट करने का प्रयास किया। इसी प्रयास में इन्होंने एक सुनसान जगह में इन्होंने जेसीबी के माध्यम से जमीन में तीन-चार जगह करीब 8-10 फिट के गड्ढे बनाए और एक जगह केमिकल, एक जगह कुछ और इस तरह अलग-अलग माल दफना दिया।