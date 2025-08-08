मध्य प्रदेश में मिला 100 करोड़ का एमडी ड्रग्स बनाने का सामान, तीन राज्यों की पुलिस की बड़ी कार्रवाई

MP News: महाराष्ट्र पुलिस और एनसीबी गुजरात टीम की सूचना प्तर पर मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के प्रतापगढ़ से 100 करोड़ रुपए का ड्रग्स बनाने का सामान जब्त किया गया। एमपी पुलिस ने हथुनिया थाना से महज 700 मीटर की दूरी पर ये कार्रवाई की। पुलिस ने जमीन में 10 फीट की गहराई से एमडी बनाने का सामान जब्त किया।
पुलिस के मुताबिक जहां से एमडी ड्रग बनाने का सामान और उपकरण जब्त किए गए हैं। मामले में पकड़े गए एक व्यक्ति की पहचान सिद्दीक मेव नाम से हुई है। पूछताछ में उसने बताया कि 24 जुलाई को बाड़मेर में जो ड्रग फैक्ट्री पकड़ी गई, उस फैक्ट्री में काम करने वाला मुख्य आरोपी बिरजू उसके घर आया था। इन दोनों ने मुंबई से कुछ केमिकल मंगवाए थे इसी केमिकल से ये एमडी बनाने की फिराक में थे।
दोनों ने यहां रतलाम जिले के प्रतापगढ़ में हथुनिया थाना क्षेत्र में ही खेतों और झाड़ियों के बीच एमडी ड्रग्स बनाने का सेटअप बनाया था। इसमें बहुत सारे केमिकल और उपकरण रखे गए थे। 24 जुलाई को जब राजस्थान के बाड़मेर से बिरजू पकड़ा गया, तब यहां इस माल सामान को नष्ट करने का प्रयास किया। इसी प्रयास में इन्होंने एक सुनसान जगह में इन्होंने जेसीबी के माध्यम से जमीन में तीन-चार जगह करीब 8-10 फिट के गड्ढे बनाए और एक जगह केमिकल, एक जगह कुछ और इस तरह अलग-अलग माल दफना दिया।
पुलिस अधीक्षक बी. आदित्य के नेतृत्व में प्रतापगढ़ पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस और गुजरात एनसीबी का संयुक्त अभियान अभियुक्त सिद्दीक मेव निवासी हथुनिया को किया डिटेन अभियुक्त की निशादेही से जमीन में छिपाए हुए एमडी बनाने के उपकरणों को जब्त किया गया है। महाराष्ट्र पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।