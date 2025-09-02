‘हनुमान चालीसा’ का पाठ कर 3 साल की ज्ञानवी ने बनाए दो वर्ल्ड रिकॉर्ड

महज 3 साल 3 माह और 5 दिन की बच्ची ज्ञानवी के पिता नरेन्द्र सोनी खुद भी एक कलाकार हैं। उन्होंने और उनकी माता ने बेटी झानवी को भी संस्कारों का ऐसा पाठ पढ़ाया कि उसने मिनटों में हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए दो विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। पहला खिताब लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तथा दूसरा खिताब वेब वर्ल्ड रिकॉर्ड की ओर से मिला है। रिकॉर्ड के जूरी मेंबर शैलेन्द्र सिंह सिसोदिया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के कारण ज्ञानवी को खिताब देने आए थे। तब ज्ञानवी के पिता नरेन्द्र सोनी ने कलेक्टर राजेश बाथम और एसपी राजेश बाथम के हाथों खिताब देने की बात कही। जिसके बाद कलेक्टर व एसपी ने दोनों प्रमाण पत्र बच्ची ज्ञानवी को दिए।