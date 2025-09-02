Patrika LogoSwitch to English

रतलाम

‘हनुमान चालीसा’ का पाठ कर 3 साल की ज्ञानवी ने बनाए दो वर्ल्ड रिकॉर्ड

mp news: 3 साल 3 महीने की उम्र में बच्ची ज्ञानवी ने महज 2 मिनट 40 सैकेंड में किया हनुमान चालीसा का पाठ, कलेक्टर, एसपी ने सराहना कर दिया आशीर्वाद...।

रतलाम

Shailendra Sharma

Sep 02, 2025

ratlam news
3 Year Gyanvi Made World Records By Reciting Hanuman Chalisa in 2 min 40 sec (source-patrika)

mp news: मध्यप्रदेशके रतलाम में महज 3 वर्ष 3 माह की झानवी सोनी ने महज 2 मिनट 40 सैकेंड में हनुमान चालीसा का पाठ कर एक नहीं बल्कि दो दो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। ज्ञानवी शहर के नाहर ग्लोबल स्कूल की नर्सरी में पढ़ती है और उसके पिता नरेन्द्र सोनी भी कलाकार हैं। सोमवार को कलेक्टर राजेश बाथम की मौजूदगी में ज्ञानवी ने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। छोटी सी उम्र ज्ञानवी के द्वारा दो दो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए जाने की चर्चा पूरे शहर नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में हो रही है।

नन्ही बच्ची ने बनाए दो वर्ल्ड रिकॉर्ड

महज 3 साल 3 माह और 5 दिन की बच्ची ज्ञानवी के पिता नरेन्द्र सोनी खुद भी एक कलाकार हैं। उन्होंने और उनकी माता ने बेटी झानवी को भी संस्कारों का ऐसा पाठ पढ़ाया कि उसने मिनटों में हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए दो विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। पहला खिताब लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तथा दूसरा खिताब वेब वर्ल्ड रिकॉर्ड की ओर से मिला है। रिकॉर्ड के जूरी मेंबर शैलेन्द्र सिंह सिसोदिया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के कारण ज्ञानवी को खिताब देने आए थे। तब ज्ञानवी के पिता नरेन्द्र सोनी ने कलेक्टर राजेश बाथम और एसपी राजेश बाथम के हाथों खिताब देने की बात कही। जिसके बाद कलेक्टर व एसपी ने दोनों प्रमाण पत्र बच्ची ज्ञानवी को दिए।

कलेक्टर ने दिया आशीर्वाद

खिताब देते वक्त कलेक्टर बाथम ने झानवी के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए उसे आशीर्वाद दिया। झानवी एसपी कुमार के पास पहुंची तो उन्होंने भी उसे दुलारते उठाया और कहा कि इस नन्हीं सी बच्ची में जो प्रतिभा छुपी हैं वह अपने परिवार के संस्कारों की और इशारा कर रही हैं। उन्होंने झानवी के पिता नरेन्द्र से कहा कि इस बच्ची को शिक्षा के साथ-साथ संस्कारों पर भी विशेष ध्यान दें। इस मौके पर रमेश सोनी, वेब वर्ल्ड रिकॉर्ड के जूरी मेंबर सिसौदिया, धरम यादव, पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के जिलाध्यक्ष विशाल कुमार वर्मा, जन-अभियान परिषद के समन्वयक रत्नेश विजयवर्गीय सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

