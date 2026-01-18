काम करते वक्त युवक पर गिरा बिजली का तार, मौके पर ही मौत

alot accident electric wire falls man dies
mp news: मध्यप्रदेश के रतलाम जिले के आलोट के कछालिया गांव में रविवार की सुबह विद्युत विभाग की लापरवाही ने एक जान ले ली। यहां खेत में काम कर रहे 28 वर्षीय भरत राठौर पिता देवलाल मालवीय पर एलटी लाइन का तार टूटकर गिर गया, जिससे करंट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा ऐसे समय सामने आया है, जब ठीक एक दिन पहले ही विद्युत विभाग की लापरवाही के विरोध में ग्रामीणों ने धरना दिया था।
देखें वीडियो-
परिजनों के अनुसार भरत सुबह खेत पर काम करने गया था। काफी देर तक घर नहीं लौटने पर उसकी तलाश में निकले तो खेत में वो मृत अवस्था में पड़ा था। पास ही एलटी लाइन का तार टूटा पड़ा था। घटना की सूचना मिलते ही ताल पुलिस, 108 एम्बुलेंस और विद्युत विभाग के एमसीबी के अधिकारी मौके पर पहुंचे। लेकिन तब तक हादसे को लेकर लोगों में भारी आक्रोश फैल चुका था। हादसे से गुस्साए लोगों ने मौके पर पहुंचे लाइनमैन के साथ मारपीट कर दी। किसी तरह लाइनमैन अपनी जान बचाकर मौके से भाग पाया।
गौरतलब है कि इससे पहले भी पाटन की एक युवती 11 केवी लाइन की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गई थी, जिसका उज्जैन में करीब 20 दिनों से उपचार चल रहा है। विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण हो रहे हादसे के बाद शनिवार को करणी सेना प्रमुख जीवन सिंह शेरपुर के नेतृत्व में विद्युत विभाग के खिलाफ ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन भी किया था लेकिन इसके बावजूद विद्युत विभाग ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए जिसका नतीजा ये हुआ कि रविवार को सुबह-सुबह खेत में काम करते वक्त युवक भरत को अपनी जान गंवानी पड़ी। हादसे के बाद ग्रामीणों में खासा आक्रोश है और मृतक भरत के परिजन का रो-रोककर बुरा हाल है।
