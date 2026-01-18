काम करते वक्त युवक पर गिरा बिजली का तार, मौके पर ही मौत

गौरतलब है कि इससे पहले भी पाटन की एक युवती 11 केवी लाइन की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गई थी, जिसका उज्जैन में करीब 20 दिनों से उपचार चल रहा है। विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण हो रहे हादसे के बाद शनिवार को करणी सेना प्रमुख जीवन सिंह शेरपुर के नेतृत्व में विद्युत विभाग के खिलाफ ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन भी किया था लेकिन इसके बावजूद विद्युत विभाग ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए जिसका नतीजा ये हुआ कि रविवार को सुबह-सुबह खेत में काम करते वक्त युवक भरत को अपनी जान गंवानी पड़ी। हादसे के बाद ग्रामीणों में खासा आक्रोश है और मृतक भरत के परिजन का रो-रोककर बुरा हाल है।