एमपी में 8वीं के बच्चे ने स्कूल की तीसरी मंजिल से लगाई छलांग

class 8 student jumps from school third floor
mp news: मध्यप्रदेश के रतलाम से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक 8वीं क्लास के बच्चे ने स्कूल की तीसरी मंजिल से कूदकर खुदकुशी करने की कोशिश की है। बच्चे को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उसका इलाज चल रहा है। बच्चे के दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए हैं और सिर व चेहरे पर भी चोटें आई हैं। बताया गया है कि बच्चा स्कूल में मोबाइल लेकर आया था और स्टाफ ने उसे देख लिया था।
देखें वीडियो-
रतलाम के बोधि इंटरनेशनल स्कूल में शुक्रवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब 8वीं क्लास में पढ़ने वाले छात्र ने तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। आसाराम बापू नगर में रहने वाला छात्र स्कूल में मोबाइल लेकर आया था। छात्र को मोबाइल के साथ स्कूल के स्टाफ ने देख लिया था। बताया गया है कि प्रिंसिपल के कमरे में जब छात्र को समझाया जा रहा था तभी वो गुस्सा हो गया और भागते हुए स्कूल की तीसरी मंजिल पर पहुंचा और छलांग लगा दी। छात्र के मोबाइल लेकर आने के कारण स्कूल स्टाफ ने उसके पैरेंट्स को भी स्कूल बुलाया था लेकिन बच्चे के जब तक स्कूल पहुंचे बच्चा तीसरी मंजिल से कूद चुका था।
छात्र के तीसरी मंजिल से कूदने के बाद तुरंत स्कूल का स्टाफ और पिता उसे अस्पताल लेकर पहुंचे जहां गंभीर हालत में इलाज जारी है। बच्चे के दोनों पैरों में फ्रैक्चर है और सिर व चेहरे पर भी चोटे आई हैं। छात्र के पिता डॉक्टर हैं और मां पटवारी हैं। पिता ने बताया कि बेटा लगातार स्कूल जा रहा था। जब वे स्कूल पहुंचे, तभी पता चला कि बच्चा बिल्डिंग से कूद गया है। इसके बाद स्कूल स्टाफ मौके पर पहुंचा और उनकी ही कार से छात्र को अस्पताल ले जाया गया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है।
बड़ी खबरेंView All
रतलाम
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग