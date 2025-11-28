Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रतलाम

एमपी में 8वीं के बच्चे ने स्कूल की तीसरी मंजिल से लगाई छलांग

mp news: तीसरी मंजिल से कूदने के बाद छात्र को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उसके दोनों पैर, सिर और चेहरे पर आई चोटें...।

2 min read
Google source verification

रतलाम

image

Shailendra Sharma

Nov 28, 2025

ratlam

class 8 student jumps from school third floor

mp news: मध्यप्रदेश के रतलाम से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक 8वीं क्लास के बच्चे ने स्कूल की तीसरी मंजिल से कूदकर खुदकुशी करने की कोशिश की है। बच्चे को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उसका इलाज चल रहा है। बच्चे के दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए हैं और सिर व चेहरे पर भी चोटें आई हैं। बताया गया है कि बच्चा स्कूल में मोबाइल लेकर आया था और स्टाफ ने उसे देख लिया था।

देखें वीडियो-

स्कूल की तीसरी मंजिल से कूदा छात्र

रतलाम के बोधि इंटरनेशनल स्कूल में शुक्रवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब 8वीं क्लास में पढ़ने वाले छात्र ने तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। आसाराम बापू नगर में रहने वाला छात्र स्कूल में मोबाइल लेकर आया था। छात्र को मोबाइल के साथ स्कूल के स्टाफ ने देख लिया था। बताया गया है कि प्रिंसिपल के कमरे में जब छात्र को समझाया जा रहा था तभी वो गुस्सा हो गया और भागते हुए स्कूल की तीसरी मंजिल पर पहुंचा और छलांग लगा दी। छात्र के मोबाइल लेकर आने के कारण स्कूल स्टाफ ने उसके पैरेंट्स को भी स्कूल बुलाया था लेकिन बच्चे के जब तक स्कूल पहुंचे बच्चा तीसरी मंजिल से कूद चुका था।

गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती

छात्र के तीसरी मंजिल से कूदने के बाद तुरंत स्कूल का स्टाफ और पिता उसे अस्पताल लेकर पहुंचे जहां गंभीर हालत में इलाज जारी है। बच्चे के दोनों पैरों में फ्रैक्चर है और सिर व चेहरे पर भी चोटे आई हैं। छात्र के पिता डॉक्टर हैं और मां पटवारी हैं। पिता ने बताया कि बेटा लगातार स्कूल जा रहा था। जब वे स्कूल पहुंचे, तभी पता चला कि बच्चा बिल्डिंग से कूद गया है। इसके बाद स्कूल स्टाफ मौके पर पहुंचा और उनकी ही कार से छात्र को अस्पताल ले जाया गया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है।

ये भी पढ़ें

एमपी में ‘पटवारी’ को उम्रकैद, फास्ट ट्रैक कोर्ट का बड़ा फैसला
जबलपुर
jabalpur

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

28 Nov 2025 05:52 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / एमपी में 8वीं के बच्चे ने स्कूल की तीसरी मंजिल से लगाई छलांग

बड़ी खबरें

View All

रतलाम

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

MP में प्याज 1 रुपए किलो! किसानों ने सड़क पर खाली कर दी ट्रॉली, देखें VIDEO

mp onion price crash
रतलाम

ये क्या? भाजपा अध्यक्ष के खिलाफ एक हुई कांग्रेस-करणी सेना, जिपं में मचा बवाल

ratlam Zila Panchayat chairperson no confidence motion mp news
रतलाम

रिटायर्ड शिक्षिका का गला रेतकर हत्या के आरोपी का शॉर्ट एनकाउंटर, TI से बंदूक छीनकर हो रहा था फरार

Short Encounter
रतलाम

घर के सामने से दलित दुल्हन की बिंदोली निकलना दबंगों को गुजरी इतनी नागवार, जमकर कटा बवाल

MP News
रतलाम

#Breaking : Ratlam में हत्या के मामले में मिला पुलिस को अहम सुराग, बेहद करीब पहुंची पुलिस हत्यारे के

Commits suicide
रतलाम
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.