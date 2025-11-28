एमपी में 8वीं के बच्चे ने स्कूल की तीसरी मंजिल से लगाई छलांग

रतलाम के बोधि इंटरनेशनल स्कूल में शुक्रवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब 8वीं क्लास में पढ़ने वाले छात्र ने तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। आसाराम बापू नगर में रहने वाला छात्र स्कूल में मोबाइल लेकर आया था। छात्र को मोबाइल के साथ स्कूल के स्टाफ ने देख लिया था। बताया गया है कि प्रिंसिपल के कमरे में जब छात्र को समझाया जा रहा था तभी वो गुस्सा हो गया और भागते हुए स्कूल की तीसरी मंजिल पर पहुंचा और छलांग लगा दी। छात्र के मोबाइल लेकर आने के कारण स्कूल स्टाफ ने उसके पैरेंट्स को भी स्कूल बुलाया था लेकिन बच्चे के जब तक स्कूल पहुंचे बच्चा तीसरी मंजिल से कूद चुका था।