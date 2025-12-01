Patrika LogoSwitch to English

रतलाम

‘तुझे तो भगवान भी माफ नहीं करेगा…’ 5 लाख रुपए लेकर शादी से मुकर गई महिला; फिर हुआ ये…

MP News: मध्यप्रदेश के रतलाम जिले में एक प्रेमिका शादी से मुकर गई, जिसके बाद प्रेमी ने आत्महत्या कर ली।

2 min read
Google source verification

रतलाम

image

Himanshu Singh

Dec 01, 2025

ratlam-news

MP News: मध्यप्रदेश के रतलाम जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। पिपलौदा पुलिस थाना अंतर्गत एक शादीशुदा युवक ने रविवार को आत्महत्या कर ली। उसने सुसाइड से पहले सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड किया। वीडियो सोमवार को वायरल हो गया। इसमें विवाहित मृतक अपनी दो बार की विवाहित प्रेमिका पर धोखा देने, विवाह के नाम पर 5 लाख रुपए लेने के आरोप लगाता दिख रहा है। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने भी प्रेमिका को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।

पुलिस के मुताबिक, राहुल 32 वर्ष पाटीदार का वीडियो सामने आने के बाद ग्रामीण उसको तलाशते हुए चाय की दुकान पर गए। दरवाजा बंद मिलने पर जाली से देखा तो राहुल फंदे पर लटका हुआ पाया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने राहुल तो उतारकर शव पीएम के लिए भेजा। ग्रामीणों के बताए अनुसार वीडियो की जांच की इसके बाद विवाहित प्रमिका को गिरफ्तार किया।

युवक बोला- गलत नहीं, बहुत गलत किया

सोशल मीडिया पर अपलोड वीडियो में युवक कह रहा है कि मेरे साथ विवाह करने के नाम पर गेम खेला। पहले विवाह का वचन दिया, अब पलट गए। जबकि अपनी बात हुई थी चेट में, तब वचन दिया था। वीडियो के अलावा राहुल के महिला के साथ घूमने के, कार के अंदर के वीडियो भी सामने आए है। जारी वीडियो के अनुसार नीमच में विवाह के लिए जाना था तो मैं ही छोड़ने चला। तब भी तुमने कहा मुझसे ही विवाह करोगी। विवाह का वचन देकर झांसा दिया और 3 लाख रुपए ले लिए। गलत नहीं, बहुत गलत किया, अब तुझे तो भगवान भी माफ नहीं करेगा।

महिला दो बार कर चुकी है शादी

पुलिस के अनुसार युवक और महिला पूर्व से विवाहित है। राहुल का एक बार तो महिला का दो बार विवाह हो चुका है। हालांकि राहुल अपनी पत्नी से अलग हो चुका है। महिला ने पुलिस को बताया वो भी दो बार विवाह कर चुकी है व पति से अलग रह रही है। महिला का 10 वर्ष का बेटा भी है।

इधर, जावरा एसडीओपी संदीप मालवीय ने बताया कि वीडियो के आधार पर महिला के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया है। महिला को राउंडअप (हिरासत में) किया गया है और पूछताछ की जा रही है। दोनों के तलाक की बात सामने आई है, लेकिन फिलहाल इससे जुडै़ दस्तावेज नहीं मिले हैं।

01 Dec 2025 04:21 pm

