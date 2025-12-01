‘तुझे तो भगवान भी माफ नहीं करेगा…’ 5 लाख रुपए लेकर शादी से मुकर गई महिला; फिर हुआ ये…

पुलिस के अनुसार युवक और महिला पूर्व से विवाहित है। राहुल का एक बार तो महिला का दो बार विवाह हो चुका है। हालांकि राहुल अपनी पत्नी से अलग हो चुका है। महिला ने पुलिस को बताया वो भी दो बार विवाह कर चुकी है व पति से अलग रह रही है। महिला का 10 वर्ष का बेटा भी है।



इधर, जावरा एसडीओपी संदीप मालवीय ने बताया कि वीडियो के आधार पर महिला के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया है। महिला को राउंडअप (हिरासत में) किया गया है और पूछताछ की जा रही है। दोनों के तलाक की बात सामने आई है, लेकिन फिलहाल इससे जुडै़ दस्तावेज नहीं मिले हैं।