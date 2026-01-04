Ratlam में सोना-चांदी के दाम में आया सुधार, नए साल में जारी रहा उतार-चढ़ाव

सोने-चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट आई है। (PC: AI)
रतलाम. दोनों मूल्यवान धातुओं में तूफानी तेजी के बाद साल के अंतिम दिनों में भाव में सुधार देखा गया। नए साल में दोनों धातुओं के दाम में उतार चढ़ाव जारी रहा। इस सप्ताह में जहां सोने में 3,700 रुपए प्रति दस ग्राम की गिरावट आई, वहीं चांदी में तीन से चार हजार रुपए की घट-बढ़ चलती रही। शनिवार को सोना 1.38 लाख रुपए प्रति दस ग्राम, तो चांदी 2.35 लाख रुपए रही। इसके बाद भी भविष्य में कारोबारियों का रुख ज्यादा मंदी का नहीं है।
इस सप्ताह में सोने में 3,700 रुपए की गिरावट देखी गई। सप्ताह के शुरुआत के दो दिन सोने में 5,700 रुपए की गिरावट आई। तीसरे दिन एक हजार रुपए की तेजी आई। एक दिन स्थिर रहने के बाद एक हजार रुपए की बढ़ोत्तरी देखी गई।
इस सप्ताह में चांदी के दाम में घट-बढ़ का दौर जारी रहा। सोमवार की अपेक्षा मंगलवार को तीन हजार रुपए की बढ़ोत्तरी देखी गई। तीसरे दिन छह हजार, चौथे दिन 500 रुपए की गिरावट आई। पांचवें दिन चार हजार की तेजी आई। शनिवार को एक हजार की तेजी देखी गई।
वैवाहिक सीजन शुरू होने वाला है। इसके चलते अच्छी डिमांड रहने की उम्मीद है। जो भी निवेश करना चाहते हैं उन्हें लंबे समय को ध्यान में रखते हुए निवेश करना चाहिए। क्योंकि उसी में अच्छी रिटर्न मिलने की संभावना है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चल रही स्थिति के चलते दोनों धातुओं में मंदी की संभावना दिखाई नहीं दे रही है।
कांतिलाल छाजेड़, पूर्व अध्यक्ष,रतलाम सराफा एसोसिएशन,रतलाम।
29 दिसंबर - 1,41,700 - 2,35,500
30 दिसंबर - 1,38,600 - 2,38,500
31 दिसंबर - 1,36,000 - 2,32,500
01 जनवरी - 1,37,000 - 2,32,000
02 जनवरी - 1,37,000 - 2,36,000
03 जनवरी - 1,38,000 - 2,35,000
