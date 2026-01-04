Ratlam में सोना-चांदी के दाम में आया सुधार, नए साल में जारी रहा उतार-चढ़ाव

रतलाम. दोनों मूल्यवान धातुओं में तूफानी तेजी के बाद साल के अंतिम दिनों में भाव में सुधार देखा गया। नए साल में दोनों धातुओं के दाम में उतार चढ़ाव जारी रहा। इस सप्ताह में जहां सोने में 3,700 रुपए प्रति दस ग्राम की गिरावट आई, वहीं चांदी में तीन से चार हजार रुपए की घट-बढ़ चलती रही। शनिवार को सोना 1.38 लाख रुपए प्रति दस ग्राम, तो चांदी 2.35 लाख रुपए रही। इसके बाद भी भविष्य में कारोबारियों का रुख ज्यादा मंदी का नहीं है।