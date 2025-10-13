नौकरी करने के लिए गुजरात जा रहे मजदूरों को कार ने मारी टक्कर, एक की मौत

MP News: मध्यप्रदेश के रतलाम जिले में जावरा में एक दर्दनाक हादसा देखने को मिला। गुजरात में फैक्ट्री में काम करने के लिए ग्राम नौलखा के मजदूर जा रहे थे। तभी अयाना से निकाल कर वह ऑटो रिक्शा में बैठकर जावरा पहुंच रहे थे कि रास्ते में पिपलोदा रोड पर तेज गति से आ रही कार ने ऑटो को टक्कर मारी और पीछे से आ रहा बाइक सवार ऑटो के अंदर जा घुसा हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर मौत के साथ 6 लोग घायल हुए हैं।



मिली जानकारी के अनुसार आटो चालक मुकेश पिता रामचंद्र गुजराती अयाना अपने ऑटो में मजदूरों को भरकर जावरा ला रहा था जहां से वे गुजरात मजदूरी के लिए जाने वाले थे परंतु उससे पहले पीछे से आई तेज रफ्तार कर में ऑटो को टक्कर मार दिया जिसमें अंदर बैठे मजदूर मंजू बाई पति कमल 32 साल,ममता बाई पति कैलाश 40,राज पिता कैलाश 12,पिंकी पति जुझार 19 घायल हो गए इसी के साथ पीछे से आ रही बाइक भी क्षतिग्रस्त ऑटो में घुस गई जिसमें बाइक पर गुलाब बाई पति रतन नवलखा 70,निकिता पति रवि 24 साल,दिलिप पिता गोविंदराम 18 साल गंभीर घायल हो गए। शासकीय अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद गुलाब बाई निकिता दिलीप और मंजू को गंभीर अवस्था देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।



हादसा होने के बाद आसपास में खेतों में काम कर रहे हैं लोगों ने मौके पर पहुंचकर सभी घायलों को 108 की मदद से शासकीय अस्पताल उपचार के लिए भिजवाया जहां से गंभीर अवस्था में चार लोगों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। सूचना पर औद्योगिक थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी वाहनों को रास्ते से साइड में कराया और यातायात सुचारू रूप से शुरू कराया।



औद्योगिक थाना प्रभारी विक्रम सिंह चौहान ने बताया सूचना पर पुलिस को भेज दिया गया था। कर चालक मौके पर से फरार हो गया है सीसीटीवी की माध्यम से कर की तलाश की जा रही है। ऑटो में बैठे 35 वर्षीय कमल 35 की मौके पर मौत हो गई।