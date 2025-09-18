कर्नल सोफिया कुरैशी पर बेशर्म बयान देने वाले मंत्री ने अब कमिश्नर को दी धमकी!

MP News: कर्नल सोफिया कुरैशी पर बेशर्म बयान देकर घिरे जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह ने एक बार फिर अजीबो-गरीब बयान दिया। इस बार उन्होंने रतलाम निगम के कमिश्नर से कहा, आयुक्त साहब! जब तक पौधे की सांस चलेगी, आपकी सांस चलेगी। निगम कमिश्नर अनिल भाना ने कहा, साहब! पौधे से ही सबकी सांस चलती है। रुकेगी तो सबकी रुकेगी।