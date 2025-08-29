सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खूब बिजली जलाओ, 20 प्रतिशत की छूट पाओ

mp news: मध्यप्रदेश में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे के बीच खूब बिजली जलाओ, 20 प्रतिशत की छूट पाओ। बिजली कंपनी उक्त सुविधा स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ताओं को प्रदान कर रही है। रतलाम शहर में अभी तक 61 हजार से अधिक घरेलू उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिला है। उन्हें 36 लाख से अधिक की राशि की छूट मिली है। शहर में सभी वर्ग के मिलाकर कुल 94 हजार से अधिक बिजली उपभोक्ता हैं। इसमें से 61 हजार 536 उपभोक्ताओं को टीओडी के तहत 36 लाख 17 हजार 936 रुपए की छूट प्रदान की गई है।