सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खूब बिजली जलाओ, 20 प्रतिशत की छूट पाओ

mp news: मध्यप्रदेश में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे के बीच खूब बिजली जलाओ, 20 प्रतिशत की छूट पाओ। बिजली कंपनी उक्त सुविधा स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ताओं को प्रदान कर रही है। रतलाम शहर में अभी तक 61 हजार से अधिक घरेलू उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिला है। उन्हें 36 लाख से अधिक की राशि की छूट मिली है। शहर में सभी वर्ग के मिलाकर कुल 94 हजार से अधिक बिजली उपभोक्ता हैं। इसमें से 61 हजार 536 उपभोक्ताओं को टीओडी के तहत 36 लाख 17 हजार 936 रुपए की छूट प्रदान की गई है।
टीओडी का अर्थ टाइम ऑफ ड्यूरेशन। इसके तहत बिजली खपत की हर समय की अलग-अलग रीडिंग होती है। बिजली खपत के पिक टाइम के दौरान उपभोक्ता जितनी अधिक बिजली खपत करता है। उसे उक्त खपत के बिजली बिल (एनर्जी चार्ज) पर 20 प्रतिशत की छूट प्रदान की जा रही है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए सुबह 9 बजे से शाम पांच बजे तक का समय निर्धारित किया है। इस छूट का लाभ लेने में रतलाम शहर का विनोबानगर जोन पहले नंबर पर है। त्रिवेणी जोन दूसरे व पावर हाउस जोन तीसरे नंबर पर रहा।
कार्यपालन यंत्री, मप्र बिजली कंपनी शहर संभाग विनोभा तिवारी ने बताया कि टीओडी के तहत स्मार्ट बिजली उपभोक्ताओं के लिए बिजली खपत का टैरिफ तय किया है। निर्धारित समय के दौरान 10 किलोवाट तक के ज्यादा से ज्यादा बिजली उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को छूट का लाभ दिया जा रहा है। शहर के विनोबा नगर जोन में जो उपभोक्ता आते हैं उन्होंने इस योजना का लाभ अधिक लिया है। जबकि त्रिवेणी जोन और पावर हाउस जोन के उपभोक्ताओं ने क्रमश: कम लाभ योजना में लिया है।